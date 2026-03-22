Hyundai en ucuz SUV otomobil modelini tanıttı: Exter'in fiyatı gündem oldu

Hyundai, kompakt SUV segmentindeki iddialı modeli Hyundai Exter’ı 2026 model yılı için yeniledi. Hindistan’da üretilen model, yaklaşık 580 bin rupi (6.200 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, en üst donanım seviyesinde fiyat 941 bin rupiye (yaklaşık 10 bin dolar) kadar çıkıyor.
Hyundai, 2026 model Hyundai Exter ile kompakt SUV segmentinde iddiasını artırdı; yenilenen tasarım, gelişmiş teknoloji, güçlü güvenlik donanımları ve fiyatıyla dikkat çekiyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Makyajlanan Exter, 3.8 metrelik kompakt boyutlarını ve köşeli tasarım çizgilerini korurken, güncellenen ön ve arka tamponlar, yenilenen siyah ızgara ve 15 inç elmas kesim alaşım jantlarla daha güçlü bir görünüm kazanmış durumda.
Yeni kanat tipi spoyler ve belirgin çamurluk kaplamaları da dış tasarımı daha dinamik hale getiriyor.
İç mekânda ise lacivert-gri çift tonlu yeni renk teması ve 3D karbon desenli ön konsol dikkat çekiyor. Altı düzleştirilmiş direksiyon simidi sportif bir hava katarken, segmentte ilk kez sunulan metal pedallar ve dahili araç içi kamera (dashcam) teknolojik donanımı öne çıkarıyor.
Teknoloji tarafında kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, arka koltuklar için Type-C USB girişleri ve 60’tan fazla bağlantılı özellik sunan Bluelink sistemi yer alıyor.
8 inç dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve yenilenen multimedya altyapısı da kullanıcı deneyimini daha modern hale getiriyor. Bagaj hacmi benzinli versiyonda 391 litre, CNG versiyonunda ise 225 litre olarak açıklanıyor.
Güvenlik tarafında ise yeni Exter oldukça iddialı. Toplamda 45’ten fazla güvenlik özelliği sunan modelde, 30 donanım tüm versiyonlarda standart olarak geliyor. 6 hava yastığı, Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC) ve Yokuş Kalkış Desteği (HAC) gibi sistemlerin standart hale getirilmesi, segmentteki güvenlik seviyesini yukarı taşıyor.
Kaputun altında ise 83 beygir güç ve 113 Nm tork üreten 1.2 litrelik dört silindirli Kappa benzinli motor yer alıyor. Bu motor 5 ileri manuel ya da 5 ileri AMT şanzımanla tercih edilebiliyor. Daha ekonomik bir alternatif olarak sunulan fabrika çıkışlı CNG seçeneği ise 69 beygir güç ve 95 Nm tork üretiyor.
Hyundai Hindistan CEO’su Tarun Garg, yeni Exter’ın hem ailelerin hem de genç kullanıcıların beklentilerine hitap edecek şekilde geliştirildiğini belirtiyor.