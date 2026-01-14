Deha Yapım organizasyonuyla sahnelenen “Zihni Göktay ve Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı müzikli gösteri için Ankara’ya doğru yola çıkan deneyimli sanatçı, yolculuk esnasında mola verilen tesiste düşerek yaralandı. İddiaya göre Göktay, hastaneye götürülmesi gerekirken oyunun sahneleneceği kültür merkezine ulaştırıldı.
Huzurevine yerleşmişti: Zihni Göktay kaza geçirdi... Yakınları isyan etti
Usta tiyatrocu Zihni Göktay, yaşadığı zorlu sürecin ardından yeniden sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Eşini kaybettikten sonra evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle Maltepe’deki bir huzurevine taşınan Göktay, turne sırasında talihsiz bir kaza geçirmesi sonucu kalça kemiğini kırdı.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; kalçasındaki ağrıya rağmen sahneye çıkan Göktay, gösteriyi sandalyeden kalkmadan tamamladı.
Gösterinin ardından hastaneye kaldırılan usta oyuncunun kalça kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alınan Göktay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sanatçının yakın çevresi, yaşananları “ciddi bir ihmal” olarak değerlendirirken, Göktay’ın sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
