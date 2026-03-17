Hürmüz Boğazı krizi teknoloji sektörünü etkileyebilir
Ortadoğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, küresel teknoloji üretimi açısından yeni riskleri gündeme getirdi.
Hürmüz Boğazı alarmı: Küresel çip üretimi risk altında
Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim, küresel yarı iletken tedarik zincirini tehdit ediyor. Uzmanlara göre özellikle Tayvan’daki üreticiler için enerji ve hammadde tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklar teknoloji sektörü üzerinde ciddi baskı oluşturabilir.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Çip üretimi için kritik uyarı
Morgan Stanley’nin yayımladığı “Tech Bytes” raporuna göre, boğazda yaşanabilecek bir kriz özellikle yarı iletken üreticileri için tedarik zinciri sorunlarına yol açabilir.
Tayvan enerji açısından kırılgan
Dünyanın en büyük çip üretim merkezlerinden biri olan Tayvan’ın elektrik üretimi büyük ölçüde LNG ithalatına dayanıyor.
LNG stokları sınırlı
Analistlere göre Tayvan’ın yaklaşık 11 günlük LNG stoğu bulunuyor. Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması durumunda enerji arzı risk altına girebilir.
Kükürt tedariki de risk altında
Çip üretiminde kullanılan bazı metaller için gerekli olan sülfürik asit, Körfez bölgesindeki rafinerilere bağlı. Bu tesislerde yaşanabilecek aksaklıklar üretim maliyetlerini artırabilir.
