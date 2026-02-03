Annesi Hülya Avşar’a olan benzerliğiyle sık sık konuşulan Zehra, bu kez yalnızca güzelliğiyle değil; yüzündeki içten tebessümü ve kamera karşısındaki kendinden emin duruşuyla da “ışıltılı bir yıldız” yorumlarını beraberinde getirdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan kare, sosyal medyada “Gerçek zarafet böyle olur” şeklinde yorumlarla paylaşıldı.
Hülya Avşar'ın kızı Zehra doğallığıyla büyüledi: Beyazlar içinde zarafet
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, paylaştığı son fotoğrafla gündemin zirvesine yerleşti. Abartıdan uzak, tamamen doğal görünümüyle dikkat çeken Çilingiroğlu; beyazlar içindeki sade ve zarif tarzıyla takipçilerinden büyük beğeni topladı.Derleyen: Hande Karacan
“DOĞALLIK ONUN İMZASI”
Ağır makyajdan ve filtre kullanımından özellikle kaçınan Zehra Çilingiroğlu, doğallığı tercih eden tarzıyla övgü aldı. Hem annesi Hülya Avşar’ın hem de babası Kaya Çilingiroğlu’nun her fırsatta desteklerini dile getirdiği Zehra, bu paylaşımla kendine özgü stil anlayışını bir kez daha ortaya koydu.
Öte yandan Hülya Avşar da hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönmeye hazırlanan ünlü sanatçı, aynı zamanda kızı Zehra’nın geleceğine dair hayallerini de samimi bir röportajda paylaştı.
SETLERE “FAZİLET” ROLÜYLE GERİ DÖNÜYOR
Oyunculuğa verdiği arayı Aynı Yağmur Altında adlı projeyle noktalayan Hülya Avşar, dizide “Fazilet” karakterine hayat verecek. Daha önce canlandırmadığı bir role hazırlandığını belirten Avşar, “Bir oyuncuysam her rolün altından kalkabilmeliyim. Bu karakter beni çok heyecanlandırıyor” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Yeni imajı ise şimdiden merak uyandırdı.
“ARTIK TORUN SEVMEK İSTİYORUM”
Röportajın en çok konuşulan bölümü ise Avşar’ın annelik ve anneannelik üzerine yaptığı açıklamalar oldu. 27 yaşındaki kızı Zehra’nın, üç yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir ilişki sürdürdüğünü söyleyen sanatçı, evlilik konusunda baskı yapmadığını ancak torun özlemini gizlemedi.
Zehra’nın çocuklara olan sevgisini dile getiren Avşar, aralarındaki tatlı diyaloğu şu sözlerle anlattı:
“Zehra 3-4 çocuk istiyor. Ben de ‘Anneanne olursam çocukları sana vermem’ diyorum. O da ‘Biz gezeriz’ diye cevap veriyor. Artık torun sevmek istiyorum.”
62 YAŞINDA DOĞALLIK VURGUSU
Yıllardır güzelliğiyle konuşulan 62 yaşındaki Hülya Avşar, estetik iddialarına da net bir yanıt verdi. Herhangi bir cerrahi işlem yaptırmadığını belirten Avşar, yaş almanın izleriyle barışık olduğunu söyledi.
“Kırışıklıklarımın ve yüzümdeki ifadelerin yaşımı göstermesini seviyorum” diyen Avşar, doğallıktan yana duruşunu bir kez daha ortaya koydu.