Hülya Avşar'ın kızı Zehra doğallığıyla büyüledi: Beyazlar içinde zarafet

“DOĞALLIK ONUN İMZASI”

Ağır makyajdan ve filtre kullanımından özellikle kaçınan Zehra Çilingiroğlu, doğallığı tercih eden tarzıyla övgü aldı. Hem annesi Hülya Avşar’ın hem de babası Kaya Çilingiroğlu’nun her fırsatta desteklerini dile getirdiği Zehra, bu paylaşımla kendine özgü stil anlayışını bir kez daha ortaya koydu.