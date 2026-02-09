Yağmur, çamur, tavuklar… Hollywood yıldızı doğal hayata dayanamadı: 27 milyona yeni malikane aldı

Öte yandan Montecito’daki yeni malikanesi için de 27 milyon doların üzerinde ödeme yapan DeGeneres’ın evinin, havadan çekilen görüntülerde üç ayrı yapıdan oluştuğu ve Kaliforniya dağlarının eteklerinde yer aldığı görülüyor. Malikânenin 12 dönümlük geniş bir araziye sahip olduğu da gelen bilgiler arasında.