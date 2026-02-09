Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesinin ardından Hollywood’da pek çok ünlü isim ülkeyi terk etme kararı almıştı. Bu isimler arasında televizyon dünyasının en tanınan yüzlerinden Ellen DeGeneres de yer alıyordu.
Yağmur, çamur, tavuklar… Hollywood yıldızı doğal hayata dayanamadı: 27 milyona yeni malikane aldı
Yıllarca televizyon ekranlarının en popüler talk şov programlarından birine imza atan dünyaca ünlü sunucu, aldığı ani bir kararla hem ülkesini hem de alıştığı hayatı geride bırakmıştı. Doğaya dönme hayaliyle yola çıkan ünlü isim için bu serüven beklenenden çok daha kısa sürdü.Derleyen: Hande Karacan
ABD’den ayrılan DeGeneres, İngiltere kırsalında büyük bir arazi satın alarak çiftlik hayatına adım atmıştı. Doğayla iç içe yaşamayı tercih eden ünlü sunucu, çiftliğinde huzur bulmayı umsa da bu macera uzun soluklu olmadı.
Ellen DeGeneres, kısa süre sonra rotayı yeniden ABD’ye çevirdi ve Kaliforniya’nın Santa Barbara yakınlarındaki gözde yerleşim yerlerinden Montecito’da lüks bir malikane satın aldı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, ünlü sunucu bu evi film yapımcısı Brian Grazer’dan piyasa dışı bir anlaşmayla aldı ve satış geçtiğimiz kasım ayında yaklaşık 27,4 milyon dolara tamamlandı.
Prens Harry ve Meghan Markle’ın da ABD’ye taşındıktan sonra Montecito’dan ev almasıyla birlikte bölge, magazin gündeminde sıkça yer almaya başlamıştı. Aynı mahallede Gwyneth Paltrow ve Jennifer Aniston gibi DeGeneres’ın yakın dostlarının da evlerinin bulunduğu biliniyor.
68 yaşındaki ünlü sunucunun ABD’ye geri dönmesine rağmen İngiltere’yi tamamen hayatından çıkarmadığı, zamanını iki ülke arasında seyahat ederek geçireceği konuşuluyor.
DeGeneres, 2024’ün sonlarına doğru İngiltere’nin Cotswolds bölgesindeki çiftliğine yerleşmiş, sosyal medya paylaşımlarında doğayla iç içe yaşamaktan duyduğu mutluluğu sık sık dile getirmişti. Zamanla çiftlik hayatının düşündüğü kadar kolay olmadığı ortaya çıktı.
Atlar, koyunlar, keçiler ve tavuklarla geçen yoğun günlerin kendisini fazlasıyla yorduğunu söyleyen ünlü sunucu, “Tavukların peşinde koşmaktan yoruldum” diyerek bu yaşam tarzından çabuk sıkıldığını itiraf etti.
Öte yandan İngiltere’nin bitmeyen yağmurları ve kapalı havasının da DeGeneres’ı bunaltığı, Kaliforniya’nın güneşli ve sıcak iklimini fazlasıyla özlediği konuşuluyor. Üstelik çiftlik evinde yaşanan su baskınları nedeniyle neredeyse evini kaybetme noktasına gelmesi, bu kararı hızlandıran etkenlerden biri oldu.
Yaklaşık 20 milyon dolara satın aldığı çiftlik evini 30 milyon dolara satışa çıkardığı bilinen DeGeneres’ın, kapsamlı bir tadilatla baştan yarattığı bu mülkün satılıp satılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
Öte yandan Montecito’daki yeni malikanesi için de 27 milyon doların üzerinde ödeme yapan DeGeneres’ın evinin, havadan çekilen görüntülerde üç ayrı yapıdan oluştuğu ve Kaliforniya dağlarının eteklerinde yer aldığı görülüyor. Malikânenin 12 dönümlük geniş bir araziye sahip olduğu da gelen bilgiler arasında.