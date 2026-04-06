Hollywood efsanesi Marilyn Monroe, ölümünden onlarca yıl sonra bile gizemini ve büyüleyiciliğini korumaya devam ediyor.
Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun özel arşivi gün yüzüne çıkıyor: Hiç görmediğiniz eşyalar sergide
Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun kişisel eşyaları, ölümünden yıllar sonra New York’ta açılan “Marilyn Monroe: Hollywood Icon” sergisinde sergileniyor. Son imzalı çeki, JFK kutlamasındaki programı ve özel aynası gibi dikkat çekici parçalar hayranlarla buluşuyor.
Marilyn Monroe'ya ait kişisel eşyalar, "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" adlı yeni sergide görücüye çıkıyor. New York'ta düzenlenen ön gösterimde, sanatçıya ait giysiler, belgeler, fotoğraflar ve film hatıralarından oluşan seçkin parçalar tanıtıldı
En dikkat çekici parçalardan biri, Monroe’nun 1962 Ağustos’unda öldüğü gün imzaladığına inanılan son çeki. Bu çek, Monroe’nun yeni satın aldığı Kaliforniya, Brentwood’daki evine teslim edilen mobilyalarla ilgili.
Koleksiyondaki diğer önemli parçalar ise onu Amerikan popüler kültür tarihinin en ikonik anlarından birine bağlıyor: 1962’de Madison Square Garden’da düzenlenen John F. Kennedy’nin doğum günü kutlamasında sahneye çıkışı
Arşivde o geceye ait Monroe’nun programı ile birlikte, konsere katılan beş misafirin ücretini bizzat kendisinin ödediğini gösteren el yazısı bir davet kartı da bulunuyor. Sergide öne çıkan nesnelerden biri de evinde saatlerce karşısında durup görünümünü incelediği ayna.
MARİLYN MONROE KİMDİR?
Marilyn Monroe, 20. yüzyılın en ünlü ve ikonik sinema yıldızlarından biri olan Amerikalı oyuncu, model ve şarkıcıdır.
Gerçek adı Norma Jeane Mortenson (daha sonra Norma Jeane Baker olarak da bilinir) olan Monroe, 1 Haziran 1926 tarihinde Los Angeles, Kaliforniya’da doğdu.
Çocukluğu oldukça zor geçti; annesi Gladys Pearl Baker’ın ruh sağlığı sorunları nedeniyle sık sık yetimhanelerde ve koruyucu ailelerin yanında büyüdü. 16 yaşında James Dougherty ile evlenerek erken yaşta evlilik yaptı.
1940’ların sonunda model olarak kariyerine başlayan Monroe, kısa sürede dikkat çekti ve Hollywood’a adım attı. Özellikle komedi filmlerinde canlandırdığı “sarışın bomba” (blonde bombshell) tiplemeleriyle tanındı.
Başlıca ünlü filmleri arasında Gentlemen Prefer Blondes (1953), The Seven Year Itch (1953) – ünlü metro ızgarası sahnesi–, Some Like It Hot (1959) ve The Misfits (1961) yer alır.
Zamanının en büyük seks sembolü ve pop kültür ikonu haline gelen Monroe, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda komedi yeteneği ve kırılgan kişiliğiyle de hafızalarda yer etti.
İlk eşi James Dougherty (1942-1946), ikinci eşi beyzbol efsanesi Joe DiMaggio (1954) ve üçüncü eşi ünlü oyun yazarı Arthur Miller (1956-1961).4 Ağustos 1962 tarihinde (bazı kaynaklarda 5 Ağustos olarak geçer), 36 yaşındayken Kaliforniya’daki Brentwood’daki evinde yüksek dozda barbitürat (uyku ilacı) alarak hayatını kaybetti.
Ölümü resmi olarak intihar olarak kaydedilse de, delil eksiklikleri, çelişkili ifadeler ve dönemin politik bağlantıları (özellikle Kennedy ailesiyle ilişkilendirilen söylentiler) nedeniyle hâlâ birçok komplo teorisine konu olmaktadır.
Ölümünden onlarca yıl sonra bile güzelliği, stili ve gizemli hayatıyla milyonlarca hayranı etkilemeye devam eden Marilyn Monroe, Hollywood’un efsane isimlerinden biri olarak kabul edilir.