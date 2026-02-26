Hocalı Katliamı: İnsanlık tarihine sürülen kanlı leke

34. Yıl DÖNÜMÜNDE ANMA TÖRENLERİ

Bugün, 26 Şubat 2026. Hocalı Soykırımı’nın kurbanları hem Azerbaycan’da hem de Türkiye’de düzenlenen geniş kapsamlı törenlerle anılıyor. TBMM’de düzenlenen özel oturumda ve Ankara’daki anma programlarında, Hocalı’nın artık bir "mazlum coğrafya" değil, özgürlüğüne kavuşmuş bir vatan toprağı olduğu vurgulandı. Şehitler artık "galip bir ordunun neferleri" olarak dualarla yad ediliyor