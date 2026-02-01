Hızlı ve Öfkeli 11 resmen geliyor
Hızlı ve Öfkeli serisinin final yapacak 11. filmiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Yapım sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun süre ertelenen proje, sonunda netlik kazandı.
Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor
Defalarca ertelenen Hızlı ve Öfkeli 11 için beklenen açıklama geldi. Universal, serinin final filminin adını Fast Forever olarak duyururken, vizyon tarihini de açıkladı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Hızlı ve Öfkeli 11 resmen geliyor
Filmin adı belli oldu: Fast Forever
Daha önce Fast X: Part II adıyla anılan yapımın ismi Fast Forever olarak değiştirildi. Yeni isimle birlikte filmin serinin kesin finali olacağı da resmen doğrulandı.
Vizyon tarihi açıklandı
Universal tarafından yapılan açıklamaya göre Fast Forever, 17 Mart 2028 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Film, Hızlı ve Öfkeli evrenine uzun bir aradan sonra veda edecek.
Hikâye Fast X’in bıraktığı yerden devam edecek
Donanımhaber'den Erdem Çınar'ın haberine göre, isim değişikliğine rağmen hikâyede büyük bir revizyon beklenmiyor. Fast Forever, Fast X’te yarım kalan olayları tamamlayarak serinin finalini yapacak.
Jason Momoa geri dönüyor
Fast X’te canlandırdığı karakterle dikkat çeken Jason Momoa, Fast Forever’da da rol almaya devam edecek. Final filminde karakterin hikâyesinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.
Serinin yıldız kadrosu yeniden bir arada
Vin Diesel başta olmak üzere Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster ve Sung Kang’ın da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönmesi bekleniyor.
Çekimler yakında başlayabilir
Filmin çekim takvimi henüz açıklanmadı ancak Mart 2028 vizyon tarihine yetişmesi için prodüksiyonun bu yıl içinde başlaması öngörülüyor.