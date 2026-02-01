Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor

Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor

Defalarca ertelenen Hızlı ve Öfkeli 11 için beklenen açıklama geldi. Universal, serinin final filminin adını Fast Forever olarak duyururken, vizyon tarihini de açıkladı.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor - Resim: 1

Hızlı ve Öfkeli 11 resmen geliyor
Hızlı ve Öfkeli serisinin final yapacak 11. filmiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Yapım sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun süre ertelenen proje, sonunda netlik kazandı.

1 7
Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor - Resim: 2

Filmin adı belli oldu: Fast Forever
Daha önce Fast X: Part II adıyla anılan yapımın ismi Fast Forever olarak değiştirildi. Yeni isimle birlikte filmin serinin kesin finali olacağı da resmen doğrulandı.

2 7
Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor - Resim: 3

Vizyon tarihi açıklandı
Universal tarafından yapılan açıklamaya göre Fast Forever, 17 Mart 2028 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Film, Hızlı ve Öfkeli evrenine uzun bir aradan sonra veda edecek.

3 7
Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor - Resim: 4

Hikâye Fast X’in bıraktığı yerden devam edecek
Donanımhaber'den Erdem Çınar'ın haberine göre, isim değişikliğine rağmen hikâyede büyük bir revizyon beklenmiyor. Fast Forever, Fast X’te yarım kalan olayları tamamlayarak serinin finalini yapacak.

4 7
Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor - Resim: 5

Jason Momoa geri dönüyor
Fast X’te canlandırdığı karakterle dikkat çeken Jason Momoa, Fast Forever’da da rol almaya devam edecek. Final filminde karakterin hikâyesinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

5 7
Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor - Resim: 6

Serinin yıldız kadrosu yeniden bir arada
Vin Diesel başta olmak üzere Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster ve Sung Kang’ın da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönmesi bekleniyor.

6 7
Hızlı ve Öfkeli 11’in adı belli oldu: Final filmi 2028’de geliyor - Resim: 7

Çekimler yakında başlayabilir
Filmin çekim takvimi henüz açıklanmadı ancak Mart 2028 vizyon tarihine yetişmesi için prodüksiyonun bu yıl içinde başlaması öngörülüyor.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro