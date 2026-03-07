Yeniçağ Gazetesi
Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu

Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu

Diyarbakır’da bir siteden testere çalmaya çalışan şüpheli, güvenlik kamerasını fark edince ne yapacağını şaşırdı. Elindekini bırakıp kameraya karşı ellerini havaya kaldıran şahsın o ilginç anları kameraya böyle yansıdı.

Mehmet Köpüklü
Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu - Resim: 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ilginç bir hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Siteye giren şüpheli, binanın ortak kullanım alanında bırakılan karton kutu içindeki testereyi çalmak amacıyla eline aldı.

Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu - Resim: 2

Ancak tam binadan çıkacakken güvenlik kamerasını fark eden zanlı, ani bir kararla testereyi bulunduğu yere geri bıraktı.

Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu - Resim: 3

Ardından kameraya dönerek ellerini havaya kaldırdı ve adeta teslim olur gibi bir hareket yaptıktan sonra hiçbir şey almadan olay yerinden uzaklaştı.

Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu - Resim: 4

Güvenlik kamerasının varlığını anlayan zanlıda ani bir panik başladı. Elindeki kutuyu dikkatle yere bıraktı, hiçbir iz bırakmamaya özen gösterdi.

Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu - Resim: 5

Olayın görüntüleri site yönetimi tarafından emniyet birimlerine teslim edildi. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını inceliyor.

Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu - Resim: 6
Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu - Resim: 7
Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu - Resim: 8
Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu - Resim: 9
Kaynak: DHA
