Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ilginç bir hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Siteye giren şüpheli, binanın ortak kullanım alanında bırakılan karton kutu içindeki testereyi çalmak amacıyla eline aldı.
Hırsız kamerayı görünce şok oldu: Teslim oldu
Diyarbakır’da bir siteden testere çalmaya çalışan şüpheli, güvenlik kamerasını fark edince ne yapacağını şaşırdı. Elindekini bırakıp kameraya karşı ellerini havaya kaldıran şahsın o ilginç anları kameraya böyle yansıdı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Ancak tam binadan çıkacakken güvenlik kamerasını fark eden zanlı, ani bir kararla testereyi bulunduğu yere geri bıraktı.
Ardından kameraya dönerek ellerini havaya kaldırdı ve adeta teslim olur gibi bir hareket yaptıktan sonra hiçbir şey almadan olay yerinden uzaklaştı.
Güvenlik kamerasının varlığını anlayan zanlıda ani bir panik başladı. Elindeki kutuyu dikkatle yere bıraktı, hiçbir iz bırakmamaya özen gösterdi.
Olayın görüntüleri site yönetimi tarafından emniyet birimlerine teslim edildi. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını inceliyor.
Kaynak: DHA