Herkesin Türkçe konuştuğu O ülke: Avrupa'da Türk esintisi

Resmî Dil Statüsü ve Eğitim Desteği

Kosova’da Arnavutça ve Sırpça’nın yanı sıra Türkçe de resmî dillerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Prizren, Mamuşa, Priştine ve Gilan gibi şehirlerde Türk nüfusu yoğun olarak yaşıyor ve Türkçe günlük iletişimde aktif olarak kullanılıyor.