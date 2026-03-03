Her yemekten sonra uyukluyor musunuz? İnsülin direncinin 10 gizli belirtisi

İNSÜLİN YÜKSEKLİĞİ METABOLİK SİSTEMİ YORAR

İnsülin çok önemli bir hormondur. Ama sürekli yüksek olursa metabolik sistemi yorar. Sorun insülin değil, kronik hiperinsülinemidir.

Vücudunuzun yağ depolarına giden kapıları mühürler. Kandaki insülin seviyesi yüksek seyrettiğinde, vücut "depolama moduna" geçer ve yağ yıkımı (lipoliz) tamamen durur. Sonuç olarak, vücudunuz devasa bir enerji deposunun (yağların) üzerinde oturmasına rağmen o enerjiye ulaşamaz; bu da sizin sürekli bitkin hissetmenize, daha sık acıkmanıza ve ne kadar çabalarsanız çabalayın kilo verememenize neden olur.