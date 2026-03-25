Ekonomist Hatice Kolçak, YouTube kanalı üzerinden yaptığı piyasa analizinde yatırımcılara önemli mesajlar verdi.
Hatice Kolçak yatırımcıyı uyardı: Nisan kararı her şeyi bitirebilir… Ne altın ne de gümüş
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, Merkez Bankası’nın Nisan ayı faiz kararını işaret ederek, “Nisan’da verilecek karar borsa açısından çok kritik. Bir faiz artışı gelirse bu piyasaları ve borsayı bitirir” dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Küresel piyasalardaki savaş gerilimi ve petrol fiyatlarındaki artışın baskıyı sürdürdüğünü belirten Kolçak, özellikle altın ve gümüşteki teknik seviyelere dikkat çekti.
Piyasalarda 200 günlük ortalamanın altına sarkmaların alım fırsatı yarattığını ancak vadenin çok önemli olduğunu vurgulayan Hatice Kolçak, altın için şu değerlendirmeyi yaptı:
“Piyasa hala belirsiz. Petrol 100 doların üzerinde ve baskı devam ediyor. Teknik olarak baktığım zaman grafik bana hala 'ben toparlanmadım, kendime gelmedim' diyor. Rahatlayacağımız nokta ons altında 4860 dolar seviyesidir. Bu rakamın üzerine atarsa yükselişten bahsedebiliriz.”
Gümüş piyasasındaki fiziki talebe rağmen baskının sürdüğünü ifade eden Kolçak, gümüş yatırımcısı için 50 günlük ortalamaya işaret etti:
“Gümüşte 66-70 dolar bandını gördük ancak bizim asıl takip ettiğimiz 50 günlük ortalama 80 dolar. Gümüş tarafında da rahatlama ancak 80 doların üzerine çıkıldığında başlayacaktır.”
Yurt içinde ise gözler Merkez Bankası’nın Nisan ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Kolçak, Merkez Bankası’nın atacağı adımların borsa için hayati önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Nisan’da verilecek karar borsa açısından çok kritik. Bir faiz artışı gelirse bu piyasaları ve borsayı bitirir. Eğer pas geçilirse ve savaşın seyri olumlu ilerlerse borsa için 'tamam mı devam mı' sorusu yanıt bulacak. Şu an hala ağırlıklı olarak risklerin masada olduğunu söyleyebilirim.”
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.