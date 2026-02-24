Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken, altın yatırımcıları "Alım mı yapmalı, satım mı?" sorusuna yanıt arıyor. Son olarak ons bazında 5 bin doların altında seyrederken 5 bin 173 dolara kadar yükseldi.
Hatice Kolçak yatırımcıları uyardı: Sakın satmayın
Altın piyasasındaki yatay seyri ve son dönemde yaşanan düşüşleri "alım fırsatı" olarak nitelendiren Kolçak, sabırsız yatırımcıyı uyararak, “sakın satmayın’ dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın piyasasının geleceğine dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Kolçak, mevcut teknik verilerin ötesinde, piyasaların beklenmedik haber akışlarına gebe olduğunun altını çizdi.
"5.200 DOLARIN ÜZERİ YENİ BİR DEVİR"
Altın onsu bazında kritik seviyeleri açıklayan Hatice Kolçak, yükselişin ivme kazanacağı noktayı şu şekilde işaret etti:
"Şu an altın onsu bazında 5.162 dolar seviyelerindeyiz. Ancak 5.200 doların aşılmasıyla birlikte altının çok daha güçlenerek yoluna devam ettiğini göreceğiz. Orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimde hiçbir değişim yok; bu yükseliş trendi sürecektir."
"KISA VADELİ HAMLELER MANTIKLI DEĞİL"
Piyasadaki yatay seyri ve son dönemde yaşanan düşüşleri "alım fırsatı" olarak nitelendiren Kolçak, sabırsız yatırımcıyı uyardı. Piyasanın sadece teknik analizle hareket etmediğini belirten ünlü ekonomist, "Kademeli alım yapın ama aldığınızda beklemeyi bilin. Kısa vadeli 'al-sat' hamleleri bu ortamda mantıklı değil." ifadelerini kullandı.
EN GÜVENLİ LİMAN: ALTIN
Portföy çeşitlendirmesinin önemine değinen Kolçak, altının bir yatırım aracından ziyade "sigorta" olduğunu belirtti. Ekonomik güvensizliğin hâkim olduğu ortamlarda altının bir numara olduğunu söyleyen uzman, şu tavsiyelerde bulundu:
"Portföyün tamamı altın olmak zorunda değil, ancak mutlaka bir miktar bulunmalı. Altın hakikaten bir sigorta, hakikaten güvenli bir limandır."
Editörün Notu: Bu haberde yer alan bilgiler Hatice Kolçak’ın kişisel analizleridir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.