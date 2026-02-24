Hatice Kolçak yatırımcıları uyardı: Sakın satmayın

EN GÜVENLİ LİMAN: ALTIN

Portföy çeşitlendirmesinin önemine değinen Kolçak, altının bir yatırım aracından ziyade "sigorta" olduğunu belirtti. Ekonomik güvensizliğin hâkim olduğu ortamlarda altının bir numara olduğunu söyleyen uzman, şu tavsiyelerde bulundu:

"Portföyün tamamı altın olmak zorunda değil, ancak mutlaka bir miktar bulunmalı. Altın hakikaten bir sigorta, hakikaten güvenli bir limandır."