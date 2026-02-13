Trabzon’un Of ilçesinde oğlu Mahmut Kaldırım ile birlikte yaşayan Hamide Kaldırım, geçirdiği rahatsızlık sonrası yürümekte zorlanmaya başladı. Günlerinin büyük kısmını evde geçiren Kaldırım, bir gün televizyon ekranında kışın çetin şartlarında görev yapan askerleri görünce çok etkilendi. O an içinden gelen istekle Mehmetçik için patik örmeye karar verdi.
Hamide Anne’nin ilmek ilmek vatan sevgisi yürekleri ısıttı: 6 yıldır örüyor
Trabzon’da yaşayan altı çocuk annesi Hamide Kaldırım, yıllardır ördüğü patikleri zorlu kış şartlarında, dağların zirvesinde nöbet tutan Mehmetçik üşümesin diye ilmek ilmek örüyor. Kaldırım’a, bu anlamlı çabası nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.Derleyen: Hande Karacan
Annesinin bu arzusunu gerçeğe dönüştüren Mahmut Kaldırım ise Türkiye’nin farklı illerindeki askeri birliklerle iletişime geçerek örülen patiklerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı. Zamanla sadece askerlere değil, çocuk esirgeme kurumlarına ve öğrencilere de örgüler gönderilmeye başlandı.
ANLAMLI EMEK KARŞILIKSIZ KALMADI
İlerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen altı yıldır örgü örmeye devam eden Hamide Kaldırım, askerler ve çocuklar için bini aşkın patik, çorap ve atkı hazırladı. Onun bu özverili çabası birçok kurum tarafından takdirle karşılandı.
Kaldırım’a, Ardahan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Diyarbakır Valiliği tarafından da çeşitli plaket ve hediyeler gönderildi.
ASKERLERDEN DUYGU DOLU MESAJ
Görev yaptıkları bölgelerde, Türk bayrağı altında Hamide annenin gönderdiği patikleri ellerinde tutarak fotoğraf çektiren askerler, bu kareleri kendisine ulaştırdı. Gönderilen notta şu ifadeler yer aldı:
“Memleketimizin en ücra köşesinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde görev yaparken sizden gelen bu ince düşünce kalbimizi ısıttı. Vatan sevgimizi daha da pekiştirdi. Bölüğümüz adına şükranlarımızı sunuyoruz.”
“ASKERLER KARIN ALTINDA BİZİM İÇİN NÖBETTE”
Genç yaşlardan bu yana örgü ördüğünü söyleyen Hamide Kaldırım, üç günde bir patik tamamladığını belirtiyor. Ördüklerini oğluna teslim ediyor, o da araştırarak ihtiyaç olan bölgelere gönderiyor.
Askerler için ördüğü patiklerle çocuklar için hazırladıkları farklı oluyor. Kur’an kurslarındaki çocuklara da küçük patikler örüyor. “Askerler karın altında bizim için nöbet tutuyor. Onları düşündükçe üzülüyorum. Bir nebze olsun ısınmalarına katkım olsun istiyorum,” sözleriyle duygularını dile getiriyor.
Plaket gönderilmesinden dolayı hem mutlu hem de mahcup olduğunu söyleyen Kaldırım, sağlığı el verdiği sürece üretmeye devam edeceğini belirtiyor: “Keşke daha fazla imkânım olsa da daha çok göndersem. Allah hepsini korusun. Onlara bir şey olmasın. Anaları onları bekliyor.”
Mahmut Kaldırım ise annesinin kar altındaki askerleri televizyonda gördükten sonra bu yola gönül verdiğini ifade ediyor. “Biz bunu hiçbir beklenti olmadan yaptık. Annem son altı yılda binden fazla örgü hazırladı. Ben de malzemeleri temin edip ihtiyaç olan yerlere ulaştırıyorum,” diyerek süreci anlatıyor.