Hamide Anne’nin ilmek ilmek vatan sevgisi yürekleri ısıttı: 6 yıldır örüyor

“ASKERLER KARIN ALTINDA BİZİM İÇİN NÖBETTE”

Genç yaşlardan bu yana örgü ördüğünü söyleyen Hamide Kaldırım, üç günde bir patik tamamladığını belirtiyor. Ördüklerini oğluna teslim ediyor, o da araştırarak ihtiyaç olan bölgelere gönderiyor.

Askerler için ördüğü patiklerle çocuklar için hazırladıkları farklı oluyor. Kur’an kurslarındaki çocuklara da küçük patikler örüyor. “Askerler karın altında bizim için nöbet tutuyor. Onları düşündükçe üzülüyorum. Bir nebze olsun ısınmalarına katkım olsun istiyorum,” sözleriyle duygularını dile getiriyor.