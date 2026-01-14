Enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi altında bulunan usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen hakkında çıkan “vefat etti” haberleri gerçeği yansıtmıyor. Ömer Dormen, bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi.
Haldun Dormen'in sağlık durumu nasıl? Oğlundan açıklama gecikmedi
97 yaşındaki tiyatro duayeni Haldun Dormen’in hayatını kaybettiği iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Dormen’in, oğlu Ömer Dormen babasının sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.Hande Karacan
“DURUMU ŞU AN STABİL”
Ömer Dormen açıklamasında, kamuoyuna yansıyan ölüm haberlerini yalanlayarak babasının sağlık durumunun kontrol altında olduğunu belirtti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Gönderdiğiniz mesajlar, güzel dilekleriniz ve dualarınız için hepinize gönülden teşekkür ederim. Bu süreçte sevenlerinin ve dostlarının yanımızda olması bizim için çok değerli.
Babam Haldun Dormen’in hayatını kaybettiği yönündeki haberler doğru değildir. Lütfen benden doğrulanmadıkça bu tür bilgilere itibar etmeyiniz. Tedavisi yoğun bakımda titizlikle devam ediyor ve şu an durumu stabil. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Yaşanacak her gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim.”
NE OLMUŞTU?
Sanat yaşamında 72 yılı geride bırakan ve “Devlet Sanatçısı” unvanına sahip olan usta isim, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Haldun Dormen 5 Ocak’ta yoğun bakıma alınmış, 12 Ocak’ta ise solunum desteğini artırmak amacıyla entübe edilmişti.
HALDUN DORMEN KİMDİR?
5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.
Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen. Güldürü ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmenidir.
1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti.