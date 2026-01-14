Haldun Dormen'in sağlık durumu nasıl? Oğlundan açıklama gecikmedi

Babam Haldun Dormen’in hayatını kaybettiği yönündeki haberler doğru değildir. Lütfen benden doğrulanmadıkça bu tür bilgilere itibar etmeyiniz. Tedavisi yoğun bakımda titizlikle devam ediyor ve şu an durumu stabil. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Yaşanacak her gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim.”