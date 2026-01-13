Hakan Sabancı, daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiş, evlilik beklentilerinin konuşulduğu bu birliktelik beklenmedik bir şekilde sona ermişti.
Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası
Hakan Sabancı ile genç oyuncu Rabia Soytürk arasında konuşulan yakınlaşma kısa sürdü. Dolaşan iddialara göre, ilişkinin bitmesinde aileden gelen baskının etkili olduğu ileri sürüldü. Taraflardan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ayrılığın ardından üçüncü kişi söylentileri ortaya atılsa da Hakan Sabancı bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Çiftin kısa süre sonra sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması, barışma umutlarını da zayıflatmıştı.
‘TADI KAÇMASIN’ DEMİŞTİ
Erçel ile ayrılığının hemen ardından Sabancı’nın adının Rabia Soytürk ile anılması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Soytürk ise çıkan aşk söylentileriyle ilgili olarak, “Bazı konuların hemen konuşulmaması gerekir. Zamanı geldiğinde her şey konuşulur. Güzel şeyler varsa da tadı kaçmasın” ifadelerini kullanmıştı.
YENİ YILI BİRLİKTE KUTLADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ
İkilinin 2026 yılını birlikte karşıladığına dair sosyal medyada paylaşılan bir etkinlik fotoğrafında isimlerinin yan yana yer alması dikkat çekmiş, bu detay aşk iddialarını daha da güçlendirmişti.
BİRLİKTELİK KISA SÜRDÜ
Ama birliktelik uzun soluklu olmadı. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk, yaklaşık 1,5 aylık ilişkilerinin ardından yollarını ayırma kararı aldı.
Ayrılığın perde arkasında ise Sabancı ailesinden, özellikle anne Arzu Sabancı’dan gelen onayın etkili olduğu iddialar arasında yer aldı.