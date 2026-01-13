Yeniçağ Gazetesi
13 Ocak 2026 Salı
Hakan Sabancı'nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası

Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası

Hakan Sabancı ile genç oyuncu Rabia Soytürk arasında konuşulan yakınlaşma kısa sürdü. Dolaşan iddialara göre, ilişkinin bitmesinde aileden gelen baskının etkili olduğu ileri sürüldü. Taraflardan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hakan Sabancı'nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası

Hakan Sabancı, daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiş, evlilik beklentilerinin konuşulduğu bu birliktelik beklenmedik bir şekilde sona ermişti.

Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası - Resim: 2

Ayrılığın ardından üçüncü kişi söylentileri ortaya atılsa da Hakan Sabancı bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Çiftin kısa süre sonra sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması, barışma umutlarını da zayıflatmıştı.

Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası - Resim: 3

‘TADI KAÇMASIN’ DEMİŞTİ

Erçel ile ayrılığının hemen ardından Sabancı’nın adının Rabia Soytürk ile anılması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası - Resim: 4

Soytürk ise çıkan aşk söylentileriyle ilgili olarak, “Bazı konuların hemen konuşulmaması gerekir. Zamanı geldiğinde her şey konuşulur. Güzel şeyler varsa da tadı kaçmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası - Resim: 5

YENİ YILI BİRLİKTE KUTLADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

İkilinin 2026 yılını birlikte karşıladığına dair sosyal medyada paylaşılan bir etkinlik fotoğrafında isimlerinin yan yana yer alması dikkat çekmiş, bu detay aşk iddialarını daha da güçlendirmişti.

Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası - Resim: 6

BİRLİKTELİK KISA SÜRDÜ

Ama birliktelik uzun soluklu olmadı. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk, yaklaşık 1,5 aylık ilişkilerinin ardından yollarını ayırma kararı aldı.

Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası - Resim: 7

Ayrılığın perde arkasında ise Sabancı ailesinden, özellikle anne Arzu Sabancı’dan gelen onayın etkili olduğu iddialar arasında yer aldı.

Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası - Resim: 8
Hakan Sabancı’nın yeni aşkı kısa sürdü: Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı iddiası - Resim: 9
Kaynak: Haber Merkezi
