Hacker’lar yapay zekayı silah haline getirdi: Siber güvenlik alarmı: Google yöntemlerini açıkladı

Yeni nesil arka kapı trojan örneği: HONESTCUEGTIG’nin incelediği en dikkat çekici örneklerden biri “HONESTCUE” adlı zararlı yazılımdır. Çok katmanlı gizleme teknikleri kullanan bu arka kapı trojanı, özellikle çalışma biçimiyle öne çıkıyor.

Sisteme sızdıktan sonra HONESTCUE, yapay zekâ yardımıyla ek zararlı kodlar indiriyor ve bunu sabit diskte iz bırakmadan tamamlayabiliyor.

Bu yazılım henüz siber terörle ilişkilendirilmese de amatör geliştiriciler tarafından üretilmiş olması büyük endişe yaratıyor: Daha profesyonel saldırganlar aynı teknolojiyi devreye sokarsa neler olabilir?