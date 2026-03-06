Hababam Sınıfı'nın unutulmaz Kel Mahmut’u Münir Özkul’un gizli kalmış oğlu Kanada’da ortaya çıktı: Aşçılıktan restoran imparatorluğuna geçiş şaşırttı

Münir Özkul duayen bir tiyatrocu olsa da sinema ile ünlendi.

En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Mahmut hoca tiplemesi oldu.

Şu repliği hafızalarımıza kazındı: "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Bazen bir orman, bazen dağ başıdır. Öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur."

Özkul, 400'e yakın filmde rol aldı.