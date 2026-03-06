Filmlerde babacan rolleriyle tanıdığımız Münir Özkul, özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Münir Özkul'un hayatını sizin için derledik...
Hababam Sınıfı'nın unutulmaz Kel Mahmut’u Münir Özkul’un gizli kalmış oğlu Kanada’da ortaya çıktı: Aşçılıktan restoran imparatorluğuna geçiş şaşırttı
Türk sinemasının usta oyuncusu Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul, babasının şöhretinden uzak, sessiz sedasız kurduğu yaşamıyla dikkatleri üzerine çekti. Sanat dünyasının pırıltılı ışıkları yerine kendine bambaşka bir rota çizen Ferdi Özkul'un seçtiği meslek, duyanlarda büyük bir şaşkınlık yarattı...
Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.
Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında oynadı.
Münir Özkul 93 yaşında yaşamını yitirdi. Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele etti.
Münir Özkul duayen bir tiyatrocu olsa da sinema ile ünlendi.
En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Mahmut hoca tiplemesi oldu.
Şu repliği hafızalarımıza kazındı: "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Bazen bir orman, bazen dağ başıdır. Öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur."
Özkul, 400'e yakın filmde rol aldı.
Adile Naşit'le beraber oynadığı filmler ile ikili Türk sinemasına damga vurdular. Sirke ve limon atışması gönüllerimizde yer almaya devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre,Münir Özkul, İstanbul Üniversitesi’nin İktisat Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ndeki eğitim hayatını sürdürürken, profesyonel oyunculuk dünyasına 1948 yılında "Aşk Köprüsü" isimli tiyatro eseriyle adım attı.
Aşk Köprüsü oyununun ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Münir Özkul, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda rol aldı.
İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul'da yer alan Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu grupla oynadı.
Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.
Sinemada başarılarla dolu hayatına 4 evlilik sığdıran Münir Özkul'un bir oğlu ve 2 kızı var. Münir Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu.
Münir Özkul kızı Güner Özkul'un da aktardığı gibi çapkın biriydi. Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul Işık oldu. Münir Özkul'un bu evliliğinden 2 çocuğu var. Oğlu Ferdi Özkul Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak durmayı tercih ediyor.
SUNA SELEN
Münir Özkul'un ikinci evliliği, izleyicilerin televizyon dizilerinden yakından tanıdığı oyuncu Suna Selen ile gerçekleşti. Bu beraberlikten bir kız çocukları dünyaya gelen çift, kızları 8 yaşına bastığında yollarını ayırarak boşanma kararı aldı.
Münir Özkul'un Suna Selen'den olan kızı Güner Özkul, 1 Şubat 1966 yılında doğdu.
1974 yılında Suna Selen ile yollarını ayıran Münir Özkul, üçüncü evliliğini "Tophaneli Örümcek Yaşar" lakabıyla bilinen Yaşar Hanım ile gerçekleştirdi. Ancak bu birliktelik de uzun sürmeyerek boşanma ile neticelendi ve Münir Özkul'un bu evliliğinden çocuğu olmadı.
Münir Özkul'un son evliliği, kendisinden tam 25 yaş küçük olan Umman Özkul ile gerçekleşti. Çift hayatlarını birleştirdiğinde usta sanatçı 53, Umman Hanım ise 28 yaşındaydı. Önceki evliliklerinden toplam üç çocuk sahibi olan Özkul'un bu son birlikteliğinden çocuğu olmadı. Eşine ilk görüşte aşık olduğunu dile getiren ve ona olan derin bağlılığıyla tanınan Umman Özkul, sanatçının uzun süren hastalık dönemi boyunca tüm bakımını üstlenerek yanından bir an olsun ayrılmadı.
Münir Özkul’un ilk evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Ferdi Özkul, babasının aksine sanat dünyasından uzak, bambaşka bir kariyer yolu seçti. Günümüzde yaşamını Kanada’da sürdüren Ferdi Özkul, profesyonel olarak aşçılıkla ilgileniyor ve Ottawa’da kendisine ait altı adet restoranı işletiyor.