Futbolda heyecan tam gaz devam ediyor! Cumartesi günü birbirinden keyifli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç saatleri ve yayın kanalları sizlerle...
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları
Futbolda güzel bir Cumartesi! İşte günün öne çıkan karşılaşmaları ve maçlara dair detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 10
Hull City - QPR
15.30 | The MKM Stadium
2 10
Juventus - Como
17.00 | S Sport Plus - S Sport 2 - Tivibu Spor 1
3 10
Bayern Münih - E. Frankfurt
17.30 | S Sport Plus - Tivibu Spor 2
4 10
Brentford - Brighton
18.00 | beIN SPORTS MAX 1
5 10
Lens - Monaco
19.00 | beIN SPORTS 4
6 10
Konyaspor - Galatasaray
20.00 | beIN SPORTS 1
7 10
Osasuna - Real Madrid
20.30 | S Sport - S Sport Plus
8 10
Leipzig - B. Dortmund
20.30 | S Sport Plus - Tivibu Spor 2
9 10
Manchester City - Newcastle United
23.00 | beIN SPORTS 3
10 10
Kaynak: Spor Servisi