Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 14°
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları

Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları

Futbolda güzel bir Cumartesi! İşte günün öne çıkan karşılaşmaları ve maçlara dair detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 1

Futbolda heyecan tam gaz devam ediyor! Cumartesi günü birbirinden keyifli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç saatleri ve yayın kanalları sizlerle...

1 10
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 2

Hull City - QPR

15.30 | The MKM Stadium

2 10
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 3

Juventus - Como

17.00 | S Sport Plus - S Sport 2 - Tivibu Spor 1

3 10
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 4

Bayern Münih - E. Frankfurt

17.30 | S Sport Plus - Tivibu Spor 2

4 10
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 5

Brentford - Brighton

18.00 | beIN SPORTS MAX 1

5 10
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 6

Lens - Monaco

19.00 | beIN SPORTS 4

6 10
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 7

Konyaspor - Galatasaray

20.00 | beIN SPORTS 1

7 10
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 8

Osasuna - Real Madrid

20.30 | S Sport - S Sport Plus

8 10
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 9

Leipzig - B. Dortmund

20.30 | S Sport Plus - Tivibu Spor 2

9 10
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün öne çıkan maçları - Resim: 10

Manchester City - Newcastle United

23.00 | beIN SPORTS 3

10 10
Kaynak: Spor Servisi
