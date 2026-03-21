Günlük burç yorumları 21 Mart 2026: Koç enerjisi başlıyor

KOÇ
Sizin döneminiz resmen başladı! Daha cesur, lider ve enerjik hissediyorsunuz. Yeni başlangıçlar, imaj yenileme ve kişisel projeler için harika bir gün.
KOÇ
Sizin döneminiz resmen başladı! Daha cesur, lider ve enerjik hissediyorsunuz. Yeni başlangıçlar, imaj yenileme ve kişisel projeler için harika bir gün.
BOĞA
Merkür retrosu bitiyor, yanlış anlaşılmalar düzeliyor. Biraz içe dönük, zihinsel temizlik ve duygusal istikrar arayışı öne çıkıyor. Ay Boğa'ya geçiyor → ayaklar yere daha sağlam basıyor.
İKİZLER
İletişim hızlanıyor, sosyal çevre ve arkadaş gruplarıyla hareket artıyor. Yeni fikirler, bağlantılar ve kısa seyahatler gündemde. Zihinsel karmaşa dağılıyor.
YENGEÇ
Duygusal derinlik ve sezgiler güçleniyor. Aile, ev konuları veya iç dünyayla ilgili farkındalık artıyor. Gözlem yapmak hareketten daha iyi olabilir.
ASLAN
Yaratıcılık ve sosyal ilişkiler ön planda. Kendinizi ifade etmek, eğlence ve romantizm için güzel fırsatlar var. Çevrenizle daha çok etkileşimde olacaksınız.
BAŞAK
İş ve günlük rutinlerde netleşme başlıyor. Merkür retrosunun bitişi planları hızlandırıyor. Detaylara dikkat, ama aşırı eleştirel olmayın
TERAZİ
İlişkiler ve ortaklıklar alanında iletişim canlanıyor. İş hayatında geciken konular hız kazanıyor. Dengeli kararlar için ideal zaman.
AKREP
Finans, ortak kaynaklar veya derin konular netleşiyor. Dönüşüm enerjisi yüksek; geçmiş yüklerden kurtulma fırsatı var.
YAY
İlişkiler ve sosyal hayat yoğun. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz ortamdan uzaklaşmak iyi gelebilir. Yeni bakış açıları kazanıyorsunuz.
OĞLAK
Kariyer ve sorumluluklarda belirsizlikler kalkıyor. İş projeleri, uzun vadeli planlar hız kazanıyor. Sabırlı ilerleyin.
KOVA
İş hayatı ve projelerde sis perdesi kalkıyor. Yenilikçi fikirler için destek artıyor. Beklenmedik gelişmelere açık olun.
BALIK
Merkür retrosu bitişiyle iletişim ve işler düzene giriyor. Sezgileriniz çok güçlü; duygusal kararlar ve yaratıcı işler için verimli gün.