Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore’de Seul’ü ziyaret etti. Bayraktari ziyaretinde Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Güney Kore'den Türkiye'ye sürpriz teklif: Verin biz yapalım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan ile bir araya geldi. Görüşme hakkında bilgi veren Kore basını, Güney Kore'nin Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santrale talip olduğunu ifade etti.Derleyen: Baran Yalçın
The Korea Times'ın haberine göre, Güney Kore'nin devlet şirketi Korea Electric Power Corp. (KEPCO) ve Türkiye Nükleer Enerji A.Ş., 2025 zirvesi esnasında bir mutabakat zaptı imzalayarak nükleer enerji sektöründeki iş birliklerini genişletme konusunda anlaşma sağladı. Habere göre, KEPCO, Türkiye'nin Sinop'ta ikinci nükleer santralini inşa etme planına katılmayı hedefliyor.
Mutabakat zaptı kapsamında, iki şirket nükleer santral projesiyle ilgili ön fizibilite çalışmasına başladı.
Gerçekleşen görüşmede Bakan Kim, Bayraktar'a Kore'nin nükleer santral inşa etme ve işletme konusunda 50 senelik deneyimiyle Türkiye'nin projesi için "en uygun" ortak olduğunu ifade etti ve iki ülke arasında bu alanda daha derin bir ortaklık çağrısı yaptı.
Öte yandan haberde, küresel ticaretteki artan belirsizlikler ortamında Kim'in, biyosağlık, altyapı ve savunma gibi stratejik sektörlerin yanında kritik mineraller ve tedarik zincirlerinde daha güçlü iş birliği çağrısı yaptığı ve iki ülke arasında geçen sene 10,7 milyar dolarlık rekor düzeydeki ticaret hacmine övgüde bulunduğu ifade edildi.
Seul'de yapılan temaslar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar ise, "Seul'de Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Sayın Kim Jung-Kwan ile nükleer enerji ve kritik mineraller alanındaki vizyonumuzu ele aldık. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda nükleer enerjiyi enerji arz güvenliğimizin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyoruz.
Akkuyu'da devam eden sürecin yanı sıra Sinop ve Trakya projeleriyle büyük ölçekli kapasitemizi artırmayı; küçük modüler reaktörleri de devreye alarak 2050 yılına kadar 20 GW nükleer kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede nükleer teknolojilerde teknik iş birliği, mühendislik kapasitesi ve yerli sanayi katkısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Ayrıca kritik mineraller alanında iki ülkenin birbirini tamamlayan kapasitesini güçlendirecek somut iş birliği seçeneklerini görüştük" sözlerini sarf etti.