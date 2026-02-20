Grey’s Anatomy'nin Dr. McSteamy'i Eric Dane hayatını kaybetti

Grey’s Anatomy dizisinde hayat verdiği Dr. Mark Sloan, namıdiğer “Dr. McSteamy”, karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son dönemde Euphoria yapımında canlandırdığı Cal Jacobs rolüyle yeniden gündeme gelmişti.
Grey's Anatomy ile tanınan ABD’li oyuncu Eric Dane, ALS nedeniyle 53 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, sanatçının hastalıkla verdiği mücadele sonrası eşi ve kızları yanında hayatını kaybettiğini açıkladı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Ailesinin yazılı açıklamasında, Dane’in perşembe günü öğleden sonra ALS’ye karşı sürdürdüğü kararlı mücadelenin ardından yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mesajda, büyük bir acı içinde oldukları vurgulanarak, oyuncunun son anlarını yaşamının odağında yer alan eşi ve kızlarıyla geçirdiği ifade edildi.
Açıklamada, hatırasının sevgiyle yaşatılacağı ve yokluğunun derinden hissedileceği kaydedildi.
ALS İLE MÜCADELESİ
Kaliforniya doğumlu oyuncu, 2025 yılında ALS teşhisi konulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.
Lou Gehrig hastalığı adıyla da anılan ALS, beyin ve omurilikte kas hareketlerini yöneten sinir hücrelerini etkileyen ve ilerleyici felce neden olan nadir görülen bir motor nöron hastalığı olarak tanımlanıyor.
Geçtiğimiz yaz Good Morning America programına konuşan Dane, teşhisin ardından yoğun bir öfke hissettiğini dile getirmişti.
Küçük yaşta babasını kaybettiğini anımsatan oyuncu, çocuklarının henüz çok küçük olduğunu ve benzer bir kaybı onların yaşama ihtimalinin kendisini derinden sarstığını belirtmişti.
ERİC DANE KİMDİR?
Eric Dane, oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda adım attı. Charmed dizisinde Jason Dean, The Last Ship’te ise Kaptan Tom Chandler karakterleriyle izleyici karşısına çıktı.
Sinema projeleri arasında Marley & Me, Valentine’s Day ve Burlesque yapımları yer aldı. Oyuncu, Rebecca Gayheart ile evliydi; Billie ve Georgia adında iki kız çocuğu bulunuyordu.