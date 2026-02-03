Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı

Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı

Addison Rae, Grammy’de beyaz Alaïa elbisesiyle Marilyn Monroe’yu andıran cesur stilini sergiledi. İlk performansıyla büyülerken kırmızı halıda eğilip iç çamaşırını göstermesiyle gündemin zirvesine yerleşti.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 1

Grammy Ödülleri’nde beyaz Alaïa elbisesiyle kırmızı halıda büyük etki yaratan Addison Rae, Marilyn Monroe’yu anımsatan cesur tarzı ve ilk Grammy sahnesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

1 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 2

Pazar gecesi gerçekleştirilen Grammy Ödülleri’nde Addison Rae, kariyerinin dönüm noktalarından birini yaşarken adeta eski Hollywood’un ışıltısını yeniden hayata geçirdi. “En İyi Yeni Sanatçı” kategorisinde aday olan Rae, kırmızı halıya adım atar atmaz tüm gözleri üzerine topladı.

2 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 3

Genç sanatçı, özel tasarım beyaz Alaïa elbisesiyle modern bir Marilyn Monroe esintisi yarattı. Derin V yaka detayıyla oldukça iddialı bir siluet sunan elbise, önden akıcı hafif tül katmanları ve arkadaki tutu görünümlü hacimli yapısıyla çarpıcı bir high-low formu sergiledi.

3 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 4

Beyaz stiletto ayakkabılar ve zarif göbek piercing’i ile kombini tamamlayan Addison Rae, cesur duruşuyla da izleyenleri büyüledi.

4 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 5

Kırmızı halıdaki dikkat çeken görünümünün yanı sıra Addison Rae, eğilerek iç çamaşırını göstermesiyle de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

5 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 6

ADDİSON RAE KİMDİR?

Addison Rae, tam adıyla Addison Rae Easterling, 6 Ekim 2000 doğumlu Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, dansçı ve sosyal medya fenomenidir. Louisiana'nın Lafayette şehrinde doğup büyümüştür.

6 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 7

Anne-babası Sheri Easterling ve Monty Lopez'dir; iki küçük kardeşi Enzo ve Lucas Lopez vardır.

7 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 8

Kariyerine 2019'da TikTok'ta dans videoları paylaşarak başladı ve hızla ünlendi.

8 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 9

Platformda 88 milyondan fazla takipçiye ulaşarak en çok takip edilen isimlerden biri oldu (2026 itibarıyla hâlâ bu seviyede). 2020'de Forbes tarafından TikTok'un en çok kazanan ismi seçildi.

9 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 10

Hype House adlı kolektif grubun da erken üyelerinden biriydi.Müzik kariyerine geçiş yaptı: 2023'te AR adlı EP'sini çıkardı. 2024'te "Diet Pepsi" single'ı Billboard Hot 100 listesine girerek dikkat çekti.

10 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 11

Albüm büyük yankı uyandırdı, eleştirmenlerden övgü aldı ve turneye çıktı. 2026 Grammy Ödülleri'nde Best New Artist (En İyi Yeni Sanatçı) kategorisinde aday gösterildi ve performans sergiledi.

11 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 12

Oyunculukta da aktif: 2021'de Netflix filmi He's All That'ta başrol oynadı. 2023'te Thanksgiving korku filminde yer aldı.

12 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 13

Yakın gelecekte Animal Friends (Ryan Reynolds ve Aubrey Plaza ile) gibi projelerde rol alacak.

13 14
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı - Resim: 14

TikTok kökenli olmasına rağmen pop müzik ve moda dünyasında "Gen Z'nin Marilyn Monroe'su" gibi benzetmelerle anılıyor; cesur stil, dans yeteneği ve evrilen imajıyla tanınıyor.

14 14
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro