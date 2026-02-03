Grammy Ödülleri’nde beyaz Alaïa elbisesiyle kırmızı halıda büyük etki yaratan Addison Rae, Marilyn Monroe’yu anımsatan cesur tarzı ve ilk Grammy sahnesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Grammy’nin en çok konuşulanı oldu: Kırmızı halıda birdenbire eğildi, herkes donakaldı
Addison Rae, Grammy’de beyaz Alaïa elbisesiyle Marilyn Monroe’yu andıran cesur stilini sergiledi. İlk performansıyla büyülerken kırmızı halıda eğilip iç çamaşırını göstermesiyle gündemin zirvesine yerleşti.
Pazar gecesi gerçekleştirilen Grammy Ödülleri’nde Addison Rae, kariyerinin dönüm noktalarından birini yaşarken adeta eski Hollywood’un ışıltısını yeniden hayata geçirdi. “En İyi Yeni Sanatçı” kategorisinde aday olan Rae, kırmızı halıya adım atar atmaz tüm gözleri üzerine topladı.
Genç sanatçı, özel tasarım beyaz Alaïa elbisesiyle modern bir Marilyn Monroe esintisi yarattı. Derin V yaka detayıyla oldukça iddialı bir siluet sunan elbise, önden akıcı hafif tül katmanları ve arkadaki tutu görünümlü hacimli yapısıyla çarpıcı bir high-low formu sergiledi.
Beyaz stiletto ayakkabılar ve zarif göbek piercing’i ile kombini tamamlayan Addison Rae, cesur duruşuyla da izleyenleri büyüledi.
Kırmızı halıdaki dikkat çeken görünümünün yanı sıra Addison Rae, eğilerek iç çamaşırını göstermesiyle de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ADDİSON RAE KİMDİR?
Addison Rae, tam adıyla Addison Rae Easterling, 6 Ekim 2000 doğumlu Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, dansçı ve sosyal medya fenomenidir. Louisiana'nın Lafayette şehrinde doğup büyümüştür.
Anne-babası Sheri Easterling ve Monty Lopez'dir; iki küçük kardeşi Enzo ve Lucas Lopez vardır.
Kariyerine 2019'da TikTok'ta dans videoları paylaşarak başladı ve hızla ünlendi.
Platformda 88 milyondan fazla takipçiye ulaşarak en çok takip edilen isimlerden biri oldu (2026 itibarıyla hâlâ bu seviyede). 2020'de Forbes tarafından TikTok'un en çok kazanan ismi seçildi.
Hype House adlı kolektif grubun da erken üyelerinden biriydi.Müzik kariyerine geçiş yaptı: 2023'te AR adlı EP'sini çıkardı. 2024'te "Diet Pepsi" single'ı Billboard Hot 100 listesine girerek dikkat çekti.
Albüm büyük yankı uyandırdı, eleştirmenlerden övgü aldı ve turneye çıktı. 2026 Grammy Ödülleri'nde Best New Artist (En İyi Yeni Sanatçı) kategorisinde aday gösterildi ve performans sergiledi.
Oyunculukta da aktif: 2021'de Netflix filmi He's All That'ta başrol oynadı. 2023'te Thanksgiving korku filminde yer aldı.
Yakın gelecekte Animal Friends (Ryan Reynolds ve Aubrey Plaza ile) gibi projelerde rol alacak.
TikTok kökenli olmasına rağmen pop müzik ve moda dünyasında "Gen Z'nin Marilyn Monroe'su" gibi benzetmelerle anılıyor; cesur stil, dans yeteneği ve evrilen imajıyla tanınıyor.