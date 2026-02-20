ABD ile İran arasında yaşanan gerilim, altındaki hareketlenmeye neden olurken, inişli çıkışlı durumlar yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.
Gram altının artacağı seviye netleşti: Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk tarih verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk, gram altında 7.400 TL seviyelerinin aşılması durumunda 7.500 TL'nin gündeme geleceğini ifade etti.Derleyen: Baran Yalçın
GÖZLER ABD-İRAN’A ÇEVRİLDİ
Peki ABD ile İran arasında olası bir anlaşma veya çatışma durumunda altın fiyatlarını ne derecede etkiler?
Altının gram fiyatı 7.000 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışırken, Kapalıçarşı’da fiyatlar 7.400 TL seviyelerinde yön arayışını devam ettiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk Milliyet’e yaptığı açıklamada altın ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
“Aslında Cenevre toplantısından nasıl bir sonuç çıktığı biraz çelişkili oldu” diyen Yıldırımtürk, “Bir taraf anlaştık diyor, bir taraf anlaşmadık. Orada bir netlik yok, pazarlıklar devam ediyor. İran anlaşmalara teslim olacak durumda değil gibi geliyor bana. Basına tam yansımıyor ama uygulanan nükleer enerji ile ilgili çalışmalarında ambargo uygulanıyordu. O bakımdan bunun müsaade edilmesini, gevşetilmesini istiyor İran. Bu konuda anlaşma sağlanabilmiş değil” dedi.
ALTINDA 5000’İ GEÇERSE 5.135 DOLARI GÖREBİLİRİZ
İran-ABD gerginliğinin altını bir miktar desteklediğini belirten Yıldırımtürk, “İkinci faktör de Fed faktörü, bunlar etkili oluyor. Altında 5000 dolar önemli, bunu geçerse 5.135 doları görebiliriz. 5.000 dolarda tutunamazsa 4.900-4.885 doları görebiliriz. Ancak 5.000 doların üzerinde kalınacak gibi görünüyor” dedi.
ALTINDA KISA VADELİ TAHMİN
İçeride serbest piyasada altının gram fiyatının 7.300-7.400 TL bandında hareket edeceğini ifade eden Yıldırımtürk, “7.400 geçilirse 7.500 TL seviyeleri masada. Diğer taraftan enflasyonun yüksek gelmesi bekleniyor. Ramazan ile birlikte mart enflasyonu da yüksek gelebilir diye düşünülüyor. Ramazan ayının rehaveti bir hafta sürebilir. Ondan sonra hareketlenebilir. Ben bu hafta sonuna kadar dışarıda fiyatlar yükselse de içeride fazla hareketlilik beklemiyorum. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren beklentiler satın alınır” dedi.
"GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN”
Orta vadede ilk etapta 8.050 TL, burası geçilirse de 8.500 TL seviyeleri görülebileceğini belirten Yıldırımtürk, sene sonu için 11.000 TL seviyelerinin görülebileceğini, ons altında da 6.000 dolar hedeflerinin mümkün olduğunu söyledi.