Gram altının artacağı seviye netleşti: Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk tarih verdi

“Aslında Cenevre toplantısından nasıl bir sonuç çıktığı biraz çelişkili oldu” diyen Yıldırımtürk, “Bir taraf anlaştık diyor, bir taraf anlaşmadık. Orada bir netlik yok, pazarlıklar devam ediyor. İran anlaşmalara teslim olacak durumda değil gibi geliyor bana. Basına tam yansımıyor ama uygulanan nükleer enerji ile ilgili çalışmalarında ambargo uygulanıyordu. O bakımdan bunun müsaade edilmesini, gevşetilmesini istiyor İran. Bu konuda anlaşma sağlanabilmiş değil” dedi.