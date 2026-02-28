İsrail-İran hattında meydana gelen askeri gerilim ve Güney Asya’daki çatışmalar, küresel piyasalarda risk algısını yükseltti.
Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam
İsrail-İran gerilimi ve bölgesel çatışmaların etkisiyle altın fiyatları yeniden yükseldi. Küresel piyasalarda belirsizlik devam ederken, Kapalı Çarşı’da gram altın 8 bin TL seviyesinin üzerine çıktı.Derleyen: Baran Yalçın
Jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle beraber güvenli liman olarak görülen altın fiyatları yeniden hareketlendi. İstanbul Kapalı Çarşı’da gram altın 8 bin TL eşiğini aştı.
Jeopolitik riskler altını destekliyor
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği operasyon sonrası bölgede karşılıklı açıklamalar geldi. Aynı dönemde Afganistan-Pakistan sınırında meydana gelen askeri hareketlilik de küresel gündemin üst sıralarına yerleşti.
Bu gelişmeler, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altın ve benzeri güvenli enstrümanlara yönelmesine neden oldu. Küresel borsaların kapalı olması nedeniyle haftanın ilk işlem günü piyasalarda oluşacak fiyatlama merak konusu.
Kapalı Çarşı’da yeni rekor
Ocak ayının ardından 8 bin TL seviyesini test etmesinin ardından sert bir geri çekilme meydana gelen gram altın, yeniden yükseliş eğilimine girdi. Geçtiğimiz haftalarda 7 bin 800 TL bandında işlem gören fiyat, son gelişmelerin ardından 8 bin TL’nin üzerine çıktı.
İsrail, İran'a saldırı başlattı. İsrail'de olağanüstü hal ilan edilirken İran'ın başkenti Tahran, İsfahan, Kerec ve Kirmanşah'ta patlama sesleri duyuldu. Trump "Büyük bir operasyon başlattık" ifadesini kullanırken İran misilleme gerçekleştirdi.