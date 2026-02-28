Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam

Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam

İsrail-İran gerilimi ve bölgesel çatışmaların etkisiyle altın fiyatları yeniden yükseldi. Küresel piyasalarda belirsizlik devam ederken, Kapalı Çarşı’da gram altın 8 bin TL seviyesinin üzerine çıktı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam - Resim: 1

İsrail-İran hattında meydana gelen askeri gerilim ve Güney Asya’daki çatışmalar, küresel piyasalarda risk algısını yükseltti.

1 7
Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam - Resim: 2

Jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle beraber güvenli liman olarak görülen altın fiyatları yeniden hareketlendi. İstanbul Kapalı Çarşı’da gram altın 8 bin TL eşiğini aştı.

2 7
Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam - Resim: 3

Jeopolitik riskler altını destekliyor

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği operasyon sonrası bölgede karşılıklı açıklamalar geldi. Aynı dönemde Afganistan-Pakistan sınırında meydana gelen askeri hareketlilik de küresel gündemin üst sıralarına yerleşti.

3 7
Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam - Resim: 4

Bu gelişmeler, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altın ve benzeri güvenli enstrümanlara yönelmesine neden oldu. Küresel borsaların kapalı olması nedeniyle haftanın ilk işlem günü piyasalarda oluşacak fiyatlama merak konusu.

4 7
Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam - Resim: 5

Kapalı Çarşı’da yeni rekor

Ocak ayının ardından 8 bin TL seviyesini test etmesinin ardından sert bir geri çekilme meydana gelen gram altın, yeniden yükseliş eğilimine girdi. Geçtiğimiz haftalarda 7 bin 800 TL bandında işlem gören fiyat, son gelişmelerin ardından 8 bin TL’nin üzerine çıktı.

5 7
Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam - Resim: 6

İsrail, İran'a saldırı başlattı. İsrail'de olağanüstü hal ilan edilirken İran'ın başkenti Tahran, İsfahan, Kerec ve Kirmanşah'ta patlama sesleri duyuldu. Trump "Büyük bir operasyon başlattık" ifadesini kullanırken İran misilleme gerçekleştirdi.

6 7
Gram altında savaş rekoru: İşte yeni rakam - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro