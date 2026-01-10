Yeniçağ Gazetesi
10 Ocak 2026 Cumartesi
Google'dan tarihi adım... En büyük güncelleme geldi

Google'dan tarihi adım... En büyük güncelleme geldi

Google, Gemini yapay zeka desteğini sisteme entegre ederek Gmail tarihindeki en büyük dönüşümü başlattı. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık uzun e-posta zincirlerini tek tıkla özetleyebilecek ve yapay zeka asistanıyla yazışmalarını yönetebilecek.

Dünyanın en çok kullanılan e-posta platformu Gmail, 3 milyar kullanıcısını yakından ilgilendiren tarihi bir dönüşüm yaşıyor. Google, Gemini yapay zeka altyapısını Gmail’e entegre ederek, platformun 20 yıllık tarihindeki en büyük güncellemeyi hayata geçirdiğini duyurdu.

Artan e-posta trafiği ve bilgi yoğunluğunu yönetmeyi kolaylaştırmayı hedefleyen şirket, Gmail’i klasik bir haberleşme aracı olmanın ötesine taşıyarak proaktif bir dijital asistana dönüştürüyor.

Yeni güncellemeyle birlikte sisteme eklenen "AI Overviews" (Yapay Zeka Özetleri) özelliği, sayfalarca süren e-posta zincirlerini otomatik olarak özetliyor.

Kullanıcılar artık gelen kutularına doğal dilde sorular yönelterek geçmiş yazışmalardan net bilgiler alabiliyor.

Örneğin; belirli bir konu hakkındaki detayları bulmak için anahtar kelimeyle arama yapmak yerine, doğrudan soru sorarak özet bir yanıt almak mümkün hale geliyor.

Sohbet özetleme özelliği tüm kullanıcılara ücretsiz sunulurken, gelen kutusuna soru sorma yetkinliği Google AI Pro ve Ultra aboneleri için aktif edildi.

Güncelleme ile e-posta hazırlama süreçleri de yapay zeka desteğiyle hızlanıyor:

Help Me Write: Kullanıcıların e-postaları sıfırdan yazmasına veya mevcut metinleri geliştirmesine olanak tanıyan bu araç, artık tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Suggested Replies (Önerilen Yanıtlar): Yazışmanın içeriğini ve kullanıcının üslubunu analiz eden bu özellik, tek tıkla gönderilebilecek uygun yanıt taslakları oluşturuyor.

Proofread (Düzeltme): Dilbilgisi, tonlama ve stil kontrollerini kapsayan gelişmiş düzeltme aracı ise Google AI Pro ve Ultra abonelerinin kullanımına sunuldu.

Google, bu hamlesiyle yoğun mail trafiği altında kalan kullanıcıların iş yükünü hafifletmeyi ve platformu tamamen yapay zeka odaklı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
