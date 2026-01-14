Google, yapay zekâ destekli video üretim aracı Veo 3.1 için heyecan verici yenilikler duyurdu. En çarpıcı özellik, artık doğrudan dikey formatta video üretilebilmesi.
Google’dan dev hamle: Veo 3.1 ile dikey ve 4K video çağı açıldı: Fotoğrafları konuşturun
Google Veo 3.1 ile dikey video devrimi başladı. Birkaç görsel ve komutla tutarlı karakterli, 4K kaliteli, canlı diyaloglu mobil videolar artık çok kolay. Shorts ve profesyonel prodüksiyonlar için ideal... İşte detaylar...
Güncellemeyle kullanıcılar, sadece birkaç referans görsel ve kısa komut kullanarak çok daha tutarlı, yaratıcı ve profesyonel kalitede videolar oluşturabiliyor. Bu videolar mobil odaklı dikey format ve 4K çözünürlük desteğiyle geliyor.
“Ingredients to Video” özelliği büyük ölçüde geliştirildi. Artık basit görsellerden bile hareketli, eğlenceli ve kolayca paylaşılabilir videolar üretmek mümkün.
Güncelleme sayesinde diyaloglar ve hikâye akışı zenginleşti, videolar çok daha “canlı” bir his uyandırıyor.
Karakterlerin görünüm tutarlılığı önemli oranda iyileştirildi; aynı karakter farklı sahnelerde tutarlı kalabiliyor.
Arka planlar, nesneler ve dokular da sahneler arasında sorunsuz tekrar kullanılabiliyor. Bu, özellikle hikâye odaklı ve seri içerik üretenler için büyük kolaylık sağlıyor.
Veo 3.1’in öne çıkan yeniliklerinden biri, ilk kez yerel 9:16 dikey video üretimini desteklemesi. Böylece YouTube Shorts gibi platformlar için kırpma veya kalite kaybı olmadan tam ekran içerikler hazırlanabiliyor.
Ek olarak 1080p ve 4K upscaling desteğiyle profesyonel düzeyde yüksek netlikte videolar üretilebiliyor.
KİMLER ERİŞEBİLECEK?
• Bireysel kullanıcılar ve içerik üreticileri: Veo 3.1; YouTube Shorts, YouTube Create ve Gemini uygulamalarına entegre edildi.
• Profesyoneller ve kurumlar: Flow, Gemini API, Vertex AI ve Google Vids üzerinden dikey format, 1080p ve 4K seçenekleriyle kullanabiliyor.