Google, kodlamanın yüzde 75'ini artık yapay zekanın yaptığını duyurdu.
Google’da yeni kodların %75’i yapay zekadan
Google CEO’su Sundar Pichai, şirketteki yeni kodların yüzde 75'nin yapay zeka tarafından yazıldığını açıkladı.
CEO Sundar Pichai’nin ifadeleri, teknoloji firmalarının geçmişte insan gücüyle yürütülen süreçleri yapay zeka ile yönetme stratejisinin bir yansıması.
Google CEO'suna göre şirkette yazılan yeni bilgisayar kodlarının çoğunu artık yapay zeka üretiyor.
Bu rakam, 2024'teki yüzde 25 ve 2025'teki yüzde 50'ye kıyasla artışı gösteriyor.
Pichai "Bir süredir Google'da şirket içi kod oluşturmak için yapay zeka kullanıyoruz" diye konuştu.
Şimdi tamamen ajan tabanlı iş akışlarına geçiyoruz. Mühendislerimiz tamamen otonom dijital görev güçlerini koordine ediyor, ajanları devreye sokuyor ve inanılmaz şeyler başarıyor.
Google'ın lideri, yapay zeka araçlarının karmaşık bir kod taşıma işlemini insan mühendislerle kıyaslandığında 6 kat daha seri bir şekilde bitirebildiğini örnek olarak paylaştı.
Independent Turkish'de yer alan habere göre,yaşanan bu süreç, teknoloji dünyasındaki şirketlerin yapay zekayı operasyonel süreçlerine devasa bir boyutta dahil etme konusundaki genel vizyonunun bir halkası.
Bu hafta yayımlanan bir habere göre Meta, yeni yapay zeka sistemlerini çalışanların işlerini yapmak üzere eğitmek amacıyla, personelin fare hareketlerini, tıklamalarını ve klavye vuruşlarını kaydetmek için bir takip yazılımı kullanmayı hedefliyor.
Facebook ve Instagram'ın sahibi şirkette paylaşılan kurum içi yazışmada, insanların bilgisayarlarla etkileşim kurma biçimini taklit etmeyi amaçlayan Model Capability Initiative (Model Yetenek Girişimi / MCI) adlı yeni bir araç seti anlatılıyor.
Reuters'ın aktardığı üzere Meta Teknoloji Direktörü Andrew Bosworth ayrı bir yazışmada çalışanlara, "Hedeflediğimiz vizyon, işlerin esasen ajanlarımız tarafından yapıldığı, bizim rolümüzün ise onlara yön vermek, onları denetlemek ve gelişmelerine yardım etmek olduğu bir vizyon" demişti.
Meta, çalışanlarını günlük işlerinde de mümkün olduğunca fazla yapay zeka kullanmaya teşvik eden birkaç büyük teknoloji şirketinden biri.
Meta ve ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'daki şirket içi sıralama tablolarının, çalışanları aylık token (jeton) tüketimlerine göre sıraladığı öne sürülüyor; bu, kullandıkları yapay zeka işlem gücü miktarını vurguluyor.
"Tokenmaxxing" denen bu eğilim, bu kadar yoğun yapay zeka kullanımının finansal ve çevresel maliyetinin yanı sıra performans ölçütü olarak gerçek değerinden dolayı da eleştirilere maruz kalıyor.
Linear Baş İşletme Görevlisi Christina Cordova, X'te "Mühendisleri token harcamalarına göre sıralamak, benim pazarlama ekibimi en çok para harcayanlara göre sıralamam gibi bir şey"dedi.