Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Teknoloji Google bunu yapan sitelerin gözünün yaşına bakmayacak: 15 Haziran’a kadar süreleri var

Google, internet sitelerini yakından ilgilendiren bir karar aldı. Buna göre tarayıcının geri düğmesi ile gezinmeyi engelleyen siteler, ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Sitelerin komut dosyasını kaldırmaları için 15 Haziran’a kadar süreleri var.

Serkan Talan
Google, tarayıcının geri düğmesiyle gezinmeyi engelleyen siteleri hedef alan yeni bir spam politikası duyurdu.

Geri düğmesiyle yapılan saldırılar artık Google'ın kötü amaçlı uygulamalar spam politikası kapsamında açık bir ihlal olarak kabul ediliyor ve uygulama 15 Haziran'da başlayacak.

İhlal eden siteler, Google Arama sonuçlarındaki görünürlüklerini azaltacak manuel spam işlemleri veya otomatik sıralama düşürme işlemleriyle karşı karşıya kalacak.

Web sitesi geliştiricileri veya bazen reklam ağı operatörleri, tarayıcınızın geçmişini manipüle etmek için JavaScript kullanır.

Geri düğmesine bastığınızda (özellikle mobil cihazlarda), arama sonuçlarınıza dönmek yerine, spam, istenmeyen reklamlar ya da ortaklık bağlantıları içeren tamamen farklı bir sayfaya yönlendirilirsiniz.

Google, bu davranışta keskin bir artış fark ettiğini, bu nedenle de back button hijacking (geri düğmesini ele geçirme) yöntemini kullananların açıkça politika ihlali olduğunu söylüyor.

Site sahiplerinin, kullanıcının tarayıcı geçmişini bozan herhangi bir komut dosyasını kaldırmak için bugünden itibaren yaklaşık iki ay, yani 15 Haziran 2026'ya kadar süreleri var.

Bunu yapmazlarsa, manuel spam işlemleri veya Google Arama sonuçlarındaki sıralamalarının düşürülmesi gibi sonuçlarla karşılaşacaklar.

Sitenin Google Arama sonuçlarındaki görünürlüğü ciddi oranda azaltılacak.

Google'ın bu hamlesi, kullanıcıların web üzerindeki kontrolünü geri vermeyi ve manipülatif reklam taktiklerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
