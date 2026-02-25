Gérard Depardieu'nun 50 milyonluk Paris'teki efsanevi malikanesi satıldı: 15 yıl bekledi yarısına verdi

Depardieu’nün 50 milyon Euro’luk başlangıç fiyatının "hayali" olduğu tescillenmiş olsa da, aktörün 1994’teki alış fiyatına göre halen ciddi bir kar elde ettiği görülüyor. Ancak 27 milyon Euro’luk potansiyel kayıp, Paris lüks segmentindeki "fiyat düzeltmesi" döneminin en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti.