Sinema dünyasındaki başarıları kadar gayrimenkul yatırımlarıyla da konuşulan Gérard Depardieu, Paris’in en seçkin adresi Saint-Germain-des-Prés’deki ikonik mülküne veda etti.
Gérard Depardieu'nun 50 milyonluk Paris'teki efsanevi malikanesi satıldı: 15 yıl bekledi yarısına verdi
Dünyaca ünlü aktör Gérard Depardieu’nün Paris’in kalbindeki 1.800 metrekarelik efsanevi mülkü Hôtel de Chambon, rekor bir fiyat düşüşüyle yeni sahibinin oldu. 2012'den beri 50 milyon Euro hayaliyle satışta olan tarihi "saray yavrusu", tam 27 milyon Euro zararla ingiliz bir yatırım fonuna satıldı.Derleyen: Hava Demir
15 YIL SÜREN BEKLEYİŞİN ARDINDAN YARI FİYATINA SATILDI
2012 yılında yüksek vergi oranlarını protesto ederek Belçika’ya yerleşen aktörün, o dönem 50 milyon Euro etiketle piyasaya sürdüğü malikane, yaklaşık 15 yıl süren "bekleyişin" ardından nihayet satıldı.
Şubat 2026’da resmiyet kazanan satışta, mülkün yeni sahibi İngiliz yatırım fonu Quantum Capital oldu. Satış bedeli ise piyasada soğuk duş etkisi yarattı: 22,6 milyon Euro.
BİR MİMARİ MÜCEHVER: HOTEL DE CHAMBON
Sıradan bir lüks konutun çok ötesinde, 1805 yılından günümüze uzanan bir tarih mirası olan bu yapı, Paris’in "Hôtel Particulier" (şehir konağı) kültürünün en nadide örneklerinden biri.
1.800 metrekarelik devasa kullanım alanıyla, 20 oda ve 10 yatak odası kapasiteli.
Depardieu, 1994 yılında yaklaşık 6,25 milyon Euro (25 milyon Frank) ödeyerek aldığı mülkü, mimar Guillaume Trouvé ile birlikte adeta yeniden yarattı.
Paris'in en elit bölgelerinden biri olan 6. Bölge'de (Saint-Germain-des-Prés), Cherche-Midi sokağında yer alan bu mülk sadece bir ev değil, tarihi bir anıt niteliğindedir.
Binanın ön cephesi 1936’dan beri "Monument Historique" statüsünde koruma altında. Bu durum mülke eşsiz bir prestij katsa da, restorasyon süreçlerini devlet denetimine tabi kılarak yatırımcılar için yönetilmesi zor bir sürece dönüştürüyor.
LÜKS EMLAK PİYASASINDA "GERÇEKLİK" TOKADI
Fransız vergi idaresinin mülke 26 milyon Euro değer biçmesine rağmen, mahkeme kayıtları mülkün piyasa gerçekliğinin 19-21 milyon Euro bandında olduğunu belirledi. Bu satış, Paris’teki lüks gayrimenkul piyasasında "aşırı yüksek" fiyatlandırmaların yerini piyasa gerçeklerine bıraktığı bir dönemin simgesi olarak yorumlanıyor.
Depardieu’nün 50 milyon Euro’luk başlangıç fiyatının "hayali" olduğu tescillenmiş olsa da, aktörün 1994’teki alış fiyatına göre halen ciddi bir kar elde ettiği görülüyor. Ancak 27 milyon Euro’luk potansiyel kayıp, Paris lüks segmentindeki "fiyat düzeltmesi" döneminin en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti.
Gérard Depardieu Kimdir?
1948 doğumlu Fransız oyuncu Gérard Depardieu, Avrupa sinemasının en üretken ve en tanınmış isimlerinden biridir. 200’ün üzerinde film ve televizyon yapımında rol alan usta aktör, güçlü oyunculuğu ve geniş karakter yelpazesiyle hem Fransa’da hem de uluslararası alanda büyük ün kazanmıştır.
Kariyerinde dönüm noktası sayılan yapımlardan biri, yönetmen François Truffaut imzalı The Last Metro (Le Dernier Métro) oldu. Bu filmdeki performansıyla César Ödülü kazandı.
1990 yapımı Cyrano de Bergerac filmindeki başrolü ise Depardieu’ye Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ve Oscar adaylığını getirdi.
Uluslararası alanda dikkat çeken diğer yapımları arasında:
Green Card (1990)
1492: Conquest of Paradise (Kristof Kolomb rolü)
Jean de Florette
Asterix & Obelix: Mission Cleopatra (Obelix karakteri)
Özellikle Fransız çizgi roman uyarlaması Asterix & Obelix serisinde canlandırdığı Obelix karakteri, oyuncunun popüler kültürdeki en bilinen rollerinden biri oldu.
Sanat yaşamı boyunca sayısız ödül kazanan Depardieu, Fransa’nın en yüksek nişanlarından Légion d’honneur’e de layık görüldü. Kariyeri boyunca dramatik rollerden komediye, tarihi karakterlerden edebiyat uyarlamalarına kadar geniş bir yelpazede performans sergileyen aktör, Fransız sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösterilmektedir.