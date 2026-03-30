2025 takvim yılı içerisinde yüksek miktarda döviz alım-satımı yapan ve bundan kazanç elde eden bireysel yatırımcılara gelirlerini beyan etmeleri için tanınan süre yarın doluyor. Bu kişilerin elde ettikleri gelirleri yarın mesai bitimine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmesi gerekiyor.
Gelir beyannemesinde yarın son gün: Bildirmeyen herkes 3 kat ceza alacak
Vergi beyan dönemi 31 Mart'ta sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanlarını bildirmeyenlere ağır yaptırımlar uygulayacak. Yaptırımlar arasında 3 kat ceza kesilmesi gündemde.Derleyen: Aykut Metehan
Kazancını bildirmeyen ve vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişileri ciddi yaptırımlar bekliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, gelirlerini bildirmeyen ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere eksik ödedikleri tutarın 3 katına kadar ceza kesecek.
Düzenli olarak döviz alım satımı yapılması veya burada bir sermaye kullanılması, 'ticari kazanç' kapsamına alıyor. Bu kazançların da hukuken vergilendirilmesi gerekiyor.
Gelir idaresi Başkanlığı, bu denetimleri sıklaştırdı ve yüksek hacimli döviz alış verişlerinde bunu kolayca tespit edebiliyor. Şirketlerin döviz kazançlarından yüzde 5 oranında vergilendirme yapılırken, bireysel kazançların çoğu vergilendirilmiyordu.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararına göre artık bireysel kazançlar da vergilendirme kapsamına alınacak