Gelin arabası için aldığı sıfır kilometre SUV bezdirdi... Daha ilk günden arızalar başladı

"Arabada eşim, kızım ve babam vardı. 5 araçlık zincirleme kazada en arkadaki araç bendim ve bana göre şiddetli bir kazaydı. Emniyet kemerim takılı olmasına rağmen airbagler açılmadı. Bunun üzerine servise başvurarak, bu kadar hasar oluşmuşken airbaglerin neden açılmadığının incelenmesini talep ettim. Bilirkişi incelemesinde darbenin yetersiz olduğu ve bu nedenle airbaglerin açılmadığı söylendi. Ancak araçta ön ızgara, tampon koruma demiri, tampon, ön kaput ve radyatör değişti; tampon demiri yırtıldı ve yamuldu. Buna rağmen ‘şiddet yetersiz' denilerek airbaglerin açılmaması normal karşılandı. Bu durumu tam olarak açıklayamadıkları için konu bu şekilde kapandı, araç tamir edilerek kullanmaya devam ettim. Daha sonra gece vardiyasından çıkıp sabah aracı çalıştırdığımda bu kez airbag arızasıyla karşılaştım. Servise gittiğimde, sağ yolcu tarafında bulunan ve yolcu airbagini açıp kapatmaya yarayan bir fonksiyonun kapalı konuma getirildiği, arızanın bu nedenle oluştuğu söylendi. Ancak araçta tek başıma olmama ve sürücü tarafında emniyet kemerim takılı olmasına rağmen bu arızanın neden verildiğini sorguladım. Buna rağmen arızanın bu düğmeden kaynaklandığı ifade edilerek konu geçiştirildi."