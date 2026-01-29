Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Teknoloji Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi

Gelecekten neden ziyaretçi gelmediği sorusunu inceleyen bilim dünyası, zaman makinesi inşa edilmeden öncesine dönmenin fiziksel imkansızlığına dikkat çekti. Uzmanlar, devasa enerji gereksinimleri ve evrenin kronolojik koruma yasalarının bu sessizliğin temel sebebi olduğunu vurguladı.

Mehmet Ertaş
Son Güncelleme:

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 1

Bilim dünyası, zamanda yolculuğun teorik olarak mümkün olduğunu kanıtlamasına rağmen gelecekten neden hiç ziyaretçi almadığımız sorusuna odaklandı.

Fizikçiler, "Büyükbaba Paradoksu" ve enerji bariyerleri nedeniyle kronolojik seyahatin önündeki engelleri tartışmaya açtı.

Zaman yolculuğu, on yıllardır bilim kurgunun en popüler teması olsa da, modern fizik bu konuyu artık sadece hayal gücüyle sınırlı tutmuyor. Ancak ortada büyük bir çelişki bulunuyor: Eğer insanlık bir gün zamanda geriye gitmeyi başaracaksa, neden aramızda gelecekten gelen bir turist veya araştırmacı bulunmuyor? Bu soru, bilim çevrelerinde "Fermi Paradoksu"nun zaman yolculuğu versiyonu olarak nitelendirildi.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 2

BİLİMİN ZAMAN BARİYERİ: TEK YÖNLÜ BİLET Mİ?

Fizik yasaları, genel görelilik teorisi çerçevesinde zamanın bükülebileceğini ortaya koydu.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 3

Ancak ünlü fizikçi Stephen Hawking, hayatı boyunca "Kronoloji Koruma Hipotezi" üzerinde durdu.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 4

Hawking, doğa yasalarının makroskopik ölçekte zaman yolculuğuna izin vermeyecek şekilde tasarlandığını savundu.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 5

Hatta Hawking, gelecekten gelen yolcular için bir parti düzenledi ve davetiyeyi parti bittikten sonra yayınladı; ancak tahmin edilebileceği üzere kimse gelmedi.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 6

Connecticut Üniversitesi’nden teorik fizikçi Prof. Ronald Mallett, lazerler ve halka lazer sistemleri kullanarak uzay-zamanı bükme üzerine yoğunlaştı.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 7

Mallett, zaman yolculuğunun ancak bir "zaman makinesi" inşa edildikten sonraki süreci kapsayabileceğini ileri sürdü.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 8

Bu teoriye göre, eğer bir zaman makinesi bugün inşa edilirse, gelecekten gelenler en fazla bu makinenin çalıştırıldığı ilk ana geri dönebileceklerdi.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 9

Bu durum, neden henüz bir ziyaretçi görmediğimizi açıklayan en güçlü bilimsel dayanaklardan biri olarak kayıtlara geçti.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 10

UZMANLAR NE DİYOR?

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden fizikçi Dr. Germain Tobar, matematiksel modellerle zaman yolculuğundaki paradoksların çözülebileceğini ispatladı.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 11

Tobar, zamanın kendisini olayları tutarlı kılacak şekilde yeniden düzenlediğini belirtti.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 12

Ancak Tobar, geçmişe gitmenin devasa bir enerji gereksinimi duyduğunu ve bu enerjinin henüz evrenin bilinen kaynaklarıyla karşılanamayacağını vurguladı.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 13

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Anders Sandberg ise konuya farklı bir perspektif getirdi.

Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi - Resim: 14

Sandberg, gelecekteki medeniyetlerin geçmişe dönmek yerine simülasyonları tercih etmiş olabileceğini veya "zaman çizgisine müdahale etmeme" gibi katı etik kurallara sahip olabileceklerini dile getirdi.

