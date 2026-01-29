Gelecekten gelen misafirler nerede? Zaman yolculuğu paradoksunda ‘sessizlik’ bilmecesi

Bilim dünyası, zamanda yolculuğun teorik olarak mümkün olduğunu kanıtlamasına rağmen gelecekten neden hiç ziyaretçi almadığımız sorusuna odaklandı.

Fizikçiler, "Büyükbaba Paradoksu" ve enerji bariyerleri nedeniyle kronolojik seyahatin önündeki engelleri tartışmaya açtı.

Zaman yolculuğu, on yıllardır bilim kurgunun en popüler teması olsa da, modern fizik bu konuyu artık sadece hayal gücüyle sınırlı tutmuyor. Ancak ortada büyük bir çelişki bulunuyor: Eğer insanlık bir gün zamanda geriye gitmeyi başaracaksa, neden aramızda gelecekten gelen bir turist veya araştırmacı bulunmuyor? Bu soru, bilim çevrelerinde "Fermi Paradoksu"nun zaman yolculuğu versiyonu olarak nitelendirildi.