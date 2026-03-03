Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 20.78 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş taraftarını mest edecek hamle: Yıldız isim geri geliyor
Beşiktaş’ın Spartak Moskova’ya gönderdiği Gedson Fernandes’in geri dönmeye hazırlandığı iddia edildi. Portekizli orta saha, maaş konusunda makul bir teklife sıcak bakıyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Portekizli orta sahanın Rusya'da yaşadığı uyum sorunları nedeniyle ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtildi.
Sezon başında siyah-beyazlı formayı terk eden Gedson Fernandes'in mutsuzluğu dikkat çekerken, Beşiktaş'ın sezon sonunda onu yeniden kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre Başkan Serdal Adalı, Portekizli yıldızı geri getirmeyi en öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.
Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 20 karşılaşmada forma giyen Gedson Fernandes, bu süreçte 5 gol ve 3 asist üretti.
Beşiktaş yönetimi ile Spartak Moskova ve oyuncu tarafı arasında görüşmelerin başladığı ifade edilirken, Gedson Fernandes'in yıllık 3 milyon euro maaş teklifine olumlu yanıt vermeye hazır olduğu kaydedildi.