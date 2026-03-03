Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Spor Beşiktaş taraftarını mest edecek hamle: Yıldız isim geri geliyor

Beşiktaş taraftarını mest edecek hamle: Yıldız isim geri geliyor

Beşiktaş’ın Spartak Moskova’ya gönderdiği Gedson Fernandes’in geri dönmeye hazırlandığı iddia edildi. Portekizli orta saha, maaş konusunda makul bir teklife sıcak bakıyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Beşiktaş taraftarını mest edecek hamle: Yıldız isim geri geliyor - Resim: 1

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 20.78 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

1 6
Beşiktaş taraftarını mest edecek hamle: Yıldız isim geri geliyor - Resim: 2

Portekizli orta sahanın Rusya'da yaşadığı uyum sorunları nedeniyle ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtildi.

2 6
Beşiktaş taraftarını mest edecek hamle: Yıldız isim geri geliyor - Resim: 3

Sezon başında siyah-beyazlı formayı terk eden Gedson Fernandes'in mutsuzluğu dikkat çekerken, Beşiktaş'ın sezon sonunda onu yeniden kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

3 6
Beşiktaş taraftarını mest edecek hamle: Yıldız isim geri geliyor - Resim: 4

Fanatik'in haberine göre Başkan Serdal Adalı, Portekizli yıldızı geri getirmeyi en öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

4 6
Beşiktaş taraftarını mest edecek hamle: Yıldız isim geri geliyor - Resim: 5

Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 20 karşılaşmada forma giyen Gedson Fernandes, bu süreçte 5 gol ve 3 asist üretti.

5 6
Beşiktaş taraftarını mest edecek hamle: Yıldız isim geri geliyor - Resim: 6

Beşiktaş yönetimi ile Spartak Moskova ve oyuncu tarafı arasında görüşmelerin başladığı ifade edilirken, Gedson Fernandes'in yıllık 3 milyon euro maaş teklifine olumlu yanıt vermeye hazır olduğu kaydedildi.

6 6
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro