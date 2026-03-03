Güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla “A.B.İ.” yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında.
Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., bu hafta izleyicisini sarsacak gelişmelerle geliyor. Yıllardır özenle gizlenen büyük sır sonunda gün yüzüne çıkıyor; taşlar yerinden oynuyor, dengeler altüst oluyor.Derleyen: Hande Karacan
Hancıoğlu Yalısı’nda kurulan iftar sofrası, beklenmedik bir patlamayla gecenin seyrini değiştirir. Sessizliğiyle tanınan Mahinur’un bir anda haykırması, yalnızca aileyi değil, geçmişin karanlık sayfalarını da aralar.
Doğan, Mahinur’u yeniden hayata bağlamak için çırpınırken; Çağla, yıllar sonra ablasının sesini duymanın hem sevincini hem de tedirginliğini aynı anda yaşar. Behram ise Mahinur’u yalıdan uzaklaştırmak için harekete geçer.
Asıl kırılma, Yusuf Usta’nın hayatını kaybettiği yerde yaşanır. Doğan ve Çağla, yıllardır konuşulmayan gerçeği nihayet dile getirir. Yusuf’un ölümünün ardındaki isim Tahir’dir ve Doğan o gece yaşananlara bizzat tanıklık etmiştir.
Vicdan yüküyle ayakta kalmaya çalışan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.