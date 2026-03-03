Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
Anasayfa Magazin Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma

Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., bu hafta izleyicisini sarsacak gelişmelerle geliyor. Yıllardır özenle gizlenen büyük sır sonunda gün yüzüne çıkıyor; taşlar yerinden oynuyor, dengeler altüst oluyor.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma - Resim: 1

Güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla “A.B.İ.” yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında.

1 7
Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma - Resim: 2

Hancıoğlu Yalısı’nda kurulan iftar sofrası, beklenmedik bir patlamayla gecenin seyrini değiştirir. Sessizliğiyle tanınan Mahinur’un bir anda haykırması, yalnızca aileyi değil, geçmişin karanlık sayfalarını da aralar.

2 7
Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma - Resim: 3

Doğan, Mahinur’u yeniden hayata bağlamak için çırpınırken; Çağla, yıllar sonra ablasının sesini duymanın hem sevincini hem de tedirginliğini aynı anda yaşar. Behram ise Mahinur’u yalıdan uzaklaştırmak için harekete geçer.

3 7
Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma - Resim: 4

Asıl kırılma, Yusuf Usta’nın hayatını kaybettiği yerde yaşanır. Doğan ve Çağla, yıllardır konuşulmayan gerçeği nihayet dile getirir. Yusuf’un ölümünün ardındaki isim Tahir’dir ve Doğan o gece yaşananlara bizzat tanıklık etmiştir.

4 7
Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma - Resim: 5

Vicdan yüküyle ayakta kalmaya çalışan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

5 7
Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma - Resim: 6
6 7
Geçmişle yüzleşme gecesi: A.B.İ.’de büyük hesaplaşma - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
