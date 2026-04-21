İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı abluka nedeniyle araç yedek parçası ve bakım ekipmanlarının girişinin durma noktasına gelmesi Gazze kentindeki ulaşım krizini derinleştirdi.
Gazze'de ulaşım krizi
İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de ulaşım krizi yaşanıyor.
İsrail saldırılarında çok sayıda aracın ağır hasara uğraması sonucu kent genelinde ulaşım imkanları büyük ölçüde azaldı.
Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi zorluklarla karşı karşıya kalan Filistinliler, mevcut araçların arkasına bağladıkları bineklerle ulaşım krizine alternatif çözümler bulmaya çalışıyor.
Bölgedeki araçlar ise parça eksikliği ve yakıt yetersizliği nedeniyle sınırlı şekilde kullanılabiliyor.
Kaynak: AA