Ganos Dağı beyaza büründü: Ormanlar masal diyarına dönüştü

GANOS DAĞI



Ganos Dağı (ya da Işıklar Dağı), Tekirdağ ilinin en yüksek noktası olan önemli bir dağ silsilesidir. Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanır ve Şarköy ile Süleymanpaşa (eski adıyla Tekirdağ merkez) ilçeleri arasında yer alır.