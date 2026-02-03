Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
Ganos Dağı beyaza büründü: Ormanlar masal diyarına dönüştü

Ganos Dağı beyaza büründü: Ormanlar masal diyarına dönüştü

Tekirdağ’ın Ganos Dağı etekleri ve Kartaltepe Tabiat Parkı, iki gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Soğuk hava dallarda buz sarkıtları oluştururken, ormanlar kartpostal güzelliğinde manzaralara sahne oldu.

Ganos Dağı beyaza büründü: Ormanlar masal diyarına dönüştü

Ganos Dağı etekleri ve Kartaltepe Tabiat Parkı, iki gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Soğuk hava dallarda buz sarkıtları oluştururken, ormanlar kartpostal güzelliğinde manzaralara sahne oldu.

Kentteki yüksek kesimlerde iki gündür aralıksız yağan karın ardından soğuk hava etkisini devam ettiriyor.

Düşük sıcaklıklar yüzünden bazı ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.

Kartaltepe Tabiat Parkı’nda karla kaplanan ormanlık alan, kartpostal gibi muhteşem manzaralar oluşturdu.

GANOS DAĞI

Ganos Dağı (ya da Işıklar Dağı), Tekirdağ ilinin en yüksek noktası olan önemli bir dağ silsilesidir. Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanır ve Şarköy ile Süleymanpaşa (eski adıyla Tekirdağ merkez) ilçeleri arasında yer alır.

Yükseklik: En yüksek zirvesi Hünkâr Tepesi'nde 945 metredir (bazı kaynaklarda Uçmakbaşı çıkıntısı 924 metre olarak belirtilir). Bu yükseklikle Trakya'nın en yüksek ikinci dağı konumundadır.

Uzunluk: Yaklaşık 35 km boyunca uzanır.

Adının Kökeni: "Ganos" kelimesi Yunanca'da "ışık" anlamına gelir. Antik dönemde, Ksenofon'un bahsettiği antik Ganos yerleşiminden (bugünkü Gaziköy civarı) adını alır. Tarih boyunca "kutsal dağ" (Hieron Oros) olarak da anılmıştır.

Doğal Özellikleri: Zengin bitki örtüsü, ormanlar, dereler ve biyoçeşitlilikle doludur. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etkisiyle oluşmuştur. Mevsimsel olarak karla kaplanır, sonbaharda renk cümbüşü, ilkbaharda çiçeklerle, kışın buz sarkıtlarıyla büyüleyici manzaralar sunar.

Turizm ve Aktiviteler: Doğa yürüyüşü (trekking), kampçılık, yamaç paraşütü (özellikle Uçmakdere'de) ve ekoturizm için popülerdir. Uçmakdere, Mürefte, Şarköy ve Kumbağ gibi yerleşimler eteklerinde yer alır; üzüm bağları, tarihi Rum-Türk köy evleri ve muhteşem deniz manzaralarıyla bilinir.

Bölge antik dönemden beri yerleşim görmüş, arkeolojik yüzey araştırmaları devam etmektedir. Bağcılık, şarap üretimi ve doğal güzellikleriyle Tekirdağ'ın önemli turizm hazinelerinden biridir.

Ganos Dağı, hem tarihi hem de doğal zenginliğiyle İstanbul ve Trakya'dan günübirlik ziyaretler için ideal bir kaçış noktasıdır.

Kaynak: AA
