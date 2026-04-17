Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kırmızı, kulübün satın alınma sürecinde Türk iş insanlarının yer aldığını ve yeni bir ortaklık yapısının oluşturulduğunu belirtti.
Galatasaray'ın yöneticisi Avrupa'dan futbol kulübü satın aldı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Belçika ekibi Westerlo üzerinden Avrupa’da Türk iş dünyasına açılan yeni bir futbol ve yatırım ağı kurmayı hedeflediklerini belirterek, kulübün “yetiştirici ve vitrin projesi” haline geldiğini söyledi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kırmızı, Westerlo’nun mevcut yapısına dikkat çekerek kulübün Türk kimliği taşıdığını ifade etti. Takımın hem yönetim hem de sportif organizasyonunda Türk isimlerin bulunduğunu söyleyen Kırmızı, kulübün Avrupa’da önemli bir vitrin olabileceğini vurguladı.
Nihat Kırmızı, “Westerlo Kulübü, Belçika Ligi’nin önemli takımlarından biri. Hem altyapısıyla hem de Pro Lig’de kalıcı bir takım. Daha alt ligdeyken bir Türk iş insanı olan Oktay Ercan tarafından alınmış ve Pro Lig’e çıkarılmış. Alt ligden üst lige çıkmak zor bir iştir, bunu başarmış ve orada kalıcı olmuştur. Bununla da kalmayıp tesisleşme anlamında önemli yatırımlar yapılmıştır. Gittiğinizde hayran kalacağınız tesisler görebilirsiniz. Bir kasaba takımı olmasına rağmen şu an ligde iddialı bir konumda. Play-off oynuyoruz, ligi 9. bitirdik ve şu an play-off’ta lideriz. İnşallah Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyoruz.
Bu gerçekleşirse önemli bir başarı olacak. Önümüzdeki sezon hedefler daha da büyük olacak. Asıl amaç, genç oyuncuları Avrupa pazarına göstermek. Westerlo, genç oyuncular için önemli bir yetiştirici kulüp haline gelmiştir. Bu Türkiye’de çok iyi anlatılamamış bir yapı. Biz de bunu değerlendirdik ve bir ortaklık yapısı kurmaya karar verdik. Bu anlamda Westerlo, bir Belçika kulübü olsa da Türk iş dünyası açısından bir kapı niteliğindedir. Türk sahipli, Türk yöneticili bir yapı oluşmuştur. Bu proje, Türk iş dünyası için Avrupa’ya açılan önemli bir kapıdır. Firmalarımız için ihracat ve görünürlük açısından büyük bir fırsattır. Westerlo’yu bir milli mesele gibi görmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Kırmızı, Westerlo projesinin tek adım olmadığını belirterek Avrupa’nın önde gelen liglerinde yeni iş birliklerinin de gündemde olduğunu açıkladı. İngiltere Premier Lig başta olmak üzere farklı liglerde ortaklık planlarının sürdüğünü ifade eden Kırmızı, bu projelerle birlikte Westerlo’nun daha küresel bir yapıya kavuşacağını söyledi.
Nihat Kırmızı, “Oktay Bey ile birlikte takip ettiğimiz bir proje daha var. Premier Lig, Ligue 1 ve Portekiz Ligi’nde kulüplerle iş birliği planlıyoruz. Premier Lig’deki bir kulüple bu iş birliği ortaklığa dönüşebilir. Prensipte ticari olarak anlaşma sağlandı ancak teknik detaylar görüşülüyor. Bu süreç tamamlandığında önemli bir ağ kurulmuş olacak. Westerlo, böylece dünya çapında daha güçlü bir konuma gelecek. Türk oyuncular için de önemli bir vitrin oluşacak. Hedefimiz 25 yaş altı oyuncuları geliştirmek ve Avrupa futboluna kazandırmak. Westerlo şu anda Avrupa’da ‘yetiştirici kulüp’ kimliğiyle biliniyor. Bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Galatasaraylılığımız ayrı bir konu, ancak Westerlo projesini de milli bir mesele olarak görüyoruz” dedi.
Belçika Pro Lig’in rekabetçi yapısına da değinen Kırmızı, Westerlo’nun Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda ilerlediğini söyledi. Takımın play-off sürecinde avantajlı konumda olduğunu belirten Kırmızı, ilerleyen dönemde Türk kulüpleriyle hazırlık maçlarının da gündeme gelebileceğini ifade etti.
Belçika’nın Avrupa’nın en önemli liglerinden biri olduğunu vurgulayan Kırmızı, “Anderlecht, Club Brugge gibi güçlü takımlar var. Geçen hafta Standard Liege’i 2-1 yendik, yarın Genk ile karşılaşacağız. Genk ikinci sırada ve Avrupa kupaları için yarışıyoruz. Konferans Ligi’ne katılacağımıza inanıyoruz. Bu gerçekleşirse görünürlüğümüz daha da artacak. Planlama kapsamında Türk takımlarıyla maçlar da yapılabilir. Belçika Ligi ile Türkiye Ligi arasında güzel bir köprü kurulabilir” diye konuştu.