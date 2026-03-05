Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Spor Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor

Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor

Sezon başında Suudi Arabistan kapısından dönen milli yıldız Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da sergilediği performansla adeta küllerinden doğdu. Sarı-kırmızılı yönetim, değerine değer katan Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis bedelini belirleyerek devlerin iştahını kabarttı.

Dilem Taştan Derleyen: Dilem Taştan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 1

Galatasaray formasıyla yıldızı parlayan milli oyuncu Barış Alper Yılmaz’a, sezon başında Suudi Arabistan’dan tam 35 milyon euroluk dev bir teklif ulaştığı öğrenildi

1 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 2

Milli futbolcu için hazırlanan 35 milyon euroluk paket, Galatasaray yönetimi tarafından kabul edilmedi ve dev teklif geri çevrildi.

2 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 3

Galatasaray'ın yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili planı tuttu.

3 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 4

DEĞERİ ARTTI

Milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik maçlarda üstlendiği rolle hem takımına hayat verdi hem de transfer piyasasındaki yerini sağlamlaştırdı.

4 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 5

"Milli yıldızın önlenemez yükselişi sonrası el yükselten sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini tam 50 milyon euro olarak güncelledi.

5 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 6

Cimbom'dabu sezon 10 gol ve 14 asist üreten Barış Alper Yılmaz, 17 gol ve 6 asistle en skorer isim olan Osimhen'i takip ediyor.

6 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 7

Yıldız oyuncu, bu sezon 6 maçta hem gol attı hem de asist yaptı.

7 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 8

Teknik direktör Okan Buruk hücum hattında Sane, Noa Lang, Yunus ve Icardi gibi yıldızlara sahip olmasına rağmen ilk 11'ine önce Osimhen'i, sonra Barış Alper'i yazıyor.

8 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 9

AVRUPA PEŞİNDE

Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısında! Barış Alper Yılmaz için Juventus ve Napoli'nin devrede olduğu öğrenildi.

9 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 10

25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek.

10 11
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor - Resim: 11

Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 24 milyon euro.

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro