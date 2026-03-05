Galatasaray formasıyla yıldızı parlayan milli oyuncu Barış Alper Yılmaz’a, sezon başında Suudi Arabistan’dan tam 35 milyon euroluk dev bir teklif ulaştığı öğrenildi
Galatasaray’ın Barış Alper planı bomba gibi tuttu: Yeni bonservis dudak uçuklatıyor
Sezon başında Suudi Arabistan kapısından dönen milli yıldız Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da sergilediği performansla adeta küllerinden doğdu. Sarı-kırmızılı yönetim, değerine değer katan Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis bedelini belirleyerek devlerin iştahını kabarttı.Derleyen: Dilem Taştan
Milli futbolcu için hazırlanan 35 milyon euroluk paket, Galatasaray yönetimi tarafından kabul edilmedi ve dev teklif geri çevrildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili planı tuttu.
DEĞERİ ARTTI
Milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik maçlarda üstlendiği rolle hem takımına hayat verdi hem de transfer piyasasındaki yerini sağlamlaştırdı.
"Milli yıldızın önlenemez yükselişi sonrası el yükselten sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini tam 50 milyon euro olarak güncelledi.
Cimbom'dabu sezon 10 gol ve 14 asist üreten Barış Alper Yılmaz, 17 gol ve 6 asistle en skorer isim olan Osimhen'i takip ediyor.
Yıldız oyuncu, bu sezon 6 maçta hem gol attı hem de asist yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk hücum hattında Sane, Noa Lang, Yunus ve Icardi gibi yıldızlara sahip olmasına rağmen ilk 11'ine önce Osimhen'i, sonra Barış Alper'i yazıyor.
AVRUPA PEŞİNDE
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısında! Barış Alper Yılmaz için Juventus ve Napoli'nin devrede olduğu öğrenildi.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek.
Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 24 milyon euro.