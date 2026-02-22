Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Galatasaray'da Yunus Akgün kredisini tüketti: Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray’da Yunus Akgün’ün formsuz performansı sonrası Okan Buruk sistem değişikliğine gidiyor. Juventus rövanşında orta sahada Lemina, Torreira ve Sara üçlüsünün görev alması bekleniyor.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Galatasaray'da Yunus Akgün kredisini tüketti: Okan Buruk kararını verdi - Resim: 1

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrası kadro tercihleri yeniden tartışma konusu oldu.

Galatasaray'da Yunus Akgün kredisini tüketti: Okan Buruk kararını verdi - Resim: 2

Yunus Akgün’ün formsuz görüntüsü dikkat çekti. Milli oyuncu hem top kayıpları hem de kaçırdığı fırsatlarla öne çıktı.

Galatasaray'da Yunus Akgün kredisini tüketti: Okan Buruk kararını verdi - Resim: 3

Teknik direktör Okan Buruk’un ön alan baskısında vazgeçilmezlerinden olan Yunus, son haftalarda istikrar yakalayamadı.

Galatasaray'da Yunus Akgün kredisini tüketti: Okan Buruk kararını verdi - Resim: 4

Juventus karşısında alınan 5-2’lik galibiyette de Yunus eleştiri aldı. Devre arasında kenara gelen oyuncu, performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün kredisini tüketti: Okan Buruk kararını verdi - Resim: 5

Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan Yunus Akgün, 45 dakika sahada kalabildi. İkinci yarıya değişiklikle başlandı.

Galatasaray'da Yunus Akgün kredisini tüketti: Okan Buruk kararını verdi - Resim: 6

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

Okan Buruk’un Juventus rövanşında daha merkezi ve kompakt bir orta saha planladığı öğrenildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün kredisini tüketti: Okan Buruk kararını verdi - Resim: 7

Orta sahada Mario Lemina, Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsünün görev alması bekleniyor.

