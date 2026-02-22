Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrası kadro tercihleri yeniden tartışma konusu oldu.
Galatasaray'da Yunus Akgün kredisini tüketti: Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray’da Yunus Akgün’ün formsuz performansı sonrası Okan Buruk sistem değişikliğine gidiyor. Juventus rövanşında orta sahada Lemina, Torreira ve Sara üçlüsünün görev alması bekleniyor.Derleyen: Furkan Çelik
Yunus Akgün’ün formsuz görüntüsü dikkat çekti. Milli oyuncu hem top kayıpları hem de kaçırdığı fırsatlarla öne çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk’un ön alan baskısında vazgeçilmezlerinden olan Yunus, son haftalarda istikrar yakalayamadı.
Juventus karşısında alınan 5-2’lik galibiyette de Yunus eleştiri aldı. Devre arasında kenara gelen oyuncu, performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı.
Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan Yunus Akgün, 45 dakika sahada kalabildi. İkinci yarıya değişiklikle başlandı.
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR
Okan Buruk’un Juventus rövanşında daha merkezi ve kompakt bir orta saha planladığı öğrenildi.
Orta sahada Mario Lemina, Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsünün görev alması bekleniyor.