UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu öncesi kadro değerleri mercek altına alındı.
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 öncesi kadro değerleri mercek altına alındı. Piyasa değerlerine göre, Galatasaray ve Karabağ’ın sıralamadaki yeri dikkat çekti.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 15
Piyasa değerlerine göre yapılan sıralamada, Şampiyonlar Ligi’nde beklenenin üzerinde performans sergileyen takımlar ön plana çıktı
2 15
Bu kapsamda Galatasaray ve Karabağ’ın kadro değerleri ve sıralamadaki yerleri de dikkat çekti. İşte o liste...
3 15
12. Newcastle United
4 15
11. Liverpool
5 15
10. Pafos
6 15
9. Tottenham
7 15
8. Bodo/Glimt
8 15
7. Olympiakos
9 15
6. Kopenhag
10 15
5. Sporting CP
11 15
4. Atalanta
12 15
3. Bayern Münih
13 15
2. Galatasaray
14 15
1. Karabağ
15 15
Kaynak: Spor Servisi