27 Ocak 2026 Salı
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 öncesi kadro değerleri mercek altına alındı. Piyasa değerlerine göre, Galatasaray ve Karabağ’ın sıralamadaki yeri dikkat çekti.

Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu öncesi kadro değerleri mercek altına alındı.

1 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 2

Piyasa değerlerine göre yapılan sıralamada, Şampiyonlar Ligi’nde beklenenin üzerinde performans sergileyen takımlar ön plana çıktı

2 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 3

Bu kapsamda Galatasaray ve Karabağ’ın kadro değerleri ve sıralamadaki yerleri de dikkat çekti. İşte o liste...

3 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 4

12. Newcastle United

4 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 5

11. Liverpool

5 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 6

10. Pafos

6 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 7

9. Tottenham

7 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 8

8. Bodo/Glimt

8 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 9

7. Olympiakos

9 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 10

6. Kopenhag

10 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 11

5. Sporting CP

11 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 12

4. Atalanta

12 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 13

3. Bayern Münih

13 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 14

2. Galatasaray

14 15
Galatasaray ve Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri çekti - Resim: 15

1. Karabağ

15 15
Kaynak: Spor Servisi
