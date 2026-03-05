Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı

1. ARSENAL
The Athletic’in güç sıralamasında zirvede Arsenal yer aldı. İngiliz ekibi hem hücum hem savunma performansıyla turnuvanın en dengeli takımlarından biri olarak gösteriliyor.
2. BAYERN MUNIH
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sezonun ilk bölümünde oldukça güçlü bir görüntü çizdi. Alman devi turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak değerlendiriliyor.
3. MANCHESTER CITY
Manchester City bu sezon farklı bir oyun tarzıyla sahada yer alıyor. Bireysel kaliteye sahip yıldız oyuncuları sayesinde turnuvanın favorilerinden biri olarak gösteriliyor.
4. BARCELONA
Barcelona hücum gücüyle turnuvanın en tehlikeli takımlarından biri olarak gösteriliyor. Ancak savunma hattındaki kırılganlık İspanyol devinin en büyük sorunu olarak dikkat çekiyor.
5. LIVERPOOL
Liverpool, lig aşamasında savunma performansıyla dikkat çekti. Arne Slot yönetimindeki ekip özellikle duran toplardaki etkili oyunuyla öne çıkıyor.
6. PARIS SAINT-GERMAIN
Son şampiyon PSG, bu sezon dalgalı bir performans sergiliyor. Güçlü hücumuna rağmen bazı kritik maçlarda zorlanan Fransız ekibinin şampiyonluk ihtimali düşük görülüyor.
7. REAL MADRID
Real Madrid sakatlıklara rağmen kritik maçları kazanmayı başaran bir takım görüntüsü veriyor. Bireysel kaliteye dayalı oyunları sayesinde her zaman tehlikeli bir rakip olarak görülüyor.
8. CHELSEA
Chelsea genç kadrosuyla dikkat çekiyor. Ancak taktiksel disiplinsizlik ve istikrarsız performans, İngiliz ekibinin en büyük soru işaretlerinden biri olarak görülüyor.
9. NEWCASTLE UNITED
Newcastle, Şampiyonlar Ligi’nde fırsatları iyi değerlendiren takımlar arasında gösteriliyor. İngiliz ekibi ligde orta sıralarda yer alsa da Avrupa’da daha etkili bir performans ortaya koyuyor.
10. ATLETICO MADRID
Atletico Madrid bu sezon oldukça tahmin edilemez bir performans sergiliyor. Yüksek gol sayılarıyla oynayan İspanyol ekibi zaman zaman güçlü rakipleri de zorlayabiliyor.
11. GALATASARAY
Galatasaray güçlü hücum hattıyla öne çıkıyor. Victor Osimhen’in performansı sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri olarak gösterilirken, Juventus karşısındaki gollü performans dikkat çekti.
12. BODO/GLIMT
Norveç temsilcisi turnuvanın en dikkat çekici hikâyelerinden birini yazdı. Manchester City ve Atletico Madrid gibi takımlara karşı aldığı galibiyetlerle son 16’ya ulaşmayı başardı.
13. SPORTING CP
Sporting, lig aşamasında aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çekti. Ancak güçlü rakiplere karşı oynayacakları olası eşleşmeler Portekiz ekibini zorlayabilecek bir faktör olarak görülüyor.
14. TOTTENHAM
Premier Lig’de uzun süredir galibiyet almakta zorlanan Tottenham oldukça dalgalı bir görüntü çiziyor. Avrupa’da ilerleme potansiyeli olsa da sakatlıklar ve ligdeki mücadele işleri zorlaştırıyor.
15. ATALANTA
Serie A’nın tek temsilcisi olan Atalanta zaman zaman güçlü performanslar gösterse de son dönemde istikrar sorunu yaşıyor. Borussia Dortmund karşısındaki geri dönüş dikkat çekse de üst turlar için soru işaretleri bulunuyor.
16. BAYER LEVERKUSEN
Bundesliga temsilcisi bu sezon istikrarsız bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi’nde zor sonuçlar alan Leverkusen’in çeyrek finale yükselme ihtimali oldukça düşük görülüyor.