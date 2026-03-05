Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
E-Gazete
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı

Spor medyasının en prestijli kuruluşlarından The Athletic, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar için bir güç sıralaması yayımladı. Analizde Galatasaray 5 takımı geride bırakmayı başarırken Liverpool'un konumu da dikkat çekti. Takımların sıralaması ve yapılan değerlendirmeler şöyle...

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 1

1. ARSENAL

The Athletic’in güç sıralamasında zirvede Arsenal yer aldı. İngiliz ekibi hem hücum hem savunma performansıyla turnuvanın en dengeli takımlarından biri olarak gösteriliyor.

1 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 2

2. BAYERN MUNIH

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sezonun ilk bölümünde oldukça güçlü bir görüntü çizdi. Alman devi turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak değerlendiriliyor.

2 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 3

3. MANCHESTER CITY

Manchester City bu sezon farklı bir oyun tarzıyla sahada yer alıyor. Bireysel kaliteye sahip yıldız oyuncuları sayesinde turnuvanın favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

3 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 4

4. BARCELONA

Barcelona hücum gücüyle turnuvanın en tehlikeli takımlarından biri olarak gösteriliyor. Ancak savunma hattındaki kırılganlık İspanyol devinin en büyük sorunu olarak dikkat çekiyor.

4 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 5

5. LIVERPOOL

Liverpool, lig aşamasında savunma performansıyla dikkat çekti. Arne Slot yönetimindeki ekip özellikle duran toplardaki etkili oyunuyla öne çıkıyor.

5 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 6

6. PARIS SAINT-GERMAIN

Son şampiyon PSG, bu sezon dalgalı bir performans sergiliyor. Güçlü hücumuna rağmen bazı kritik maçlarda zorlanan Fransız ekibinin şampiyonluk ihtimali düşük görülüyor.

6 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 7

7. REAL MADRID

Real Madrid sakatlıklara rağmen kritik maçları kazanmayı başaran bir takım görüntüsü veriyor. Bireysel kaliteye dayalı oyunları sayesinde her zaman tehlikeli bir rakip olarak görülüyor.

7 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 8

8. CHELSEA

Chelsea genç kadrosuyla dikkat çekiyor. Ancak taktiksel disiplinsizlik ve istikrarsız performans, İngiliz ekibinin en büyük soru işaretlerinden biri olarak görülüyor.

8 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 9

9. NEWCASTLE UNITED

Newcastle, Şampiyonlar Ligi’nde fırsatları iyi değerlendiren takımlar arasında gösteriliyor. İngiliz ekibi ligde orta sıralarda yer alsa da Avrupa’da daha etkili bir performans ortaya koyuyor.

9 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 10

10. ATLETICO MADRID

Atletico Madrid bu sezon oldukça tahmin edilemez bir performans sergiliyor. Yüksek gol sayılarıyla oynayan İspanyol ekibi zaman zaman güçlü rakipleri de zorlayabiliyor.

10 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 11

11. GALATASARAY

Galatasaray güçlü hücum hattıyla öne çıkıyor. Victor Osimhen’in performansı sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri olarak gösterilirken, Juventus karşısındaki gollü performans dikkat çekti.

11 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 12

12. BODO/GLIMT

Norveç temsilcisi turnuvanın en dikkat çekici hikâyelerinden birini yazdı. Manchester City ve Atletico Madrid gibi takımlara karşı aldığı galibiyetlerle son 16’ya ulaşmayı başardı.

12 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 13

13. SPORTING CP

Sporting, lig aşamasında aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çekti. Ancak güçlü rakiplere karşı oynayacakları olası eşleşmeler Portekiz ekibini zorlayabilecek bir faktör olarak görülüyor.

13 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 14

14. TOTTENHAM

Premier Lig’de uzun süredir galibiyet almakta zorlanan Tottenham oldukça dalgalı bir görüntü çiziyor. Avrupa’da ilerleme potansiyeli olsa da sakatlıklar ve ligdeki mücadele işleri zorlaştırıyor.

14 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 15

15. ATALANTA

Serie A’nın tek temsilcisi olan Atalanta zaman zaman güçlü performanslar gösterse de son dönemde istikrar sorunu yaşıyor. Borussia Dortmund karşısındaki geri dönüş dikkat çekse de üst turlar için soru işaretleri bulunuyor.

15 16
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 güç sıralamasında 5 takımı geride bıraktı - Resim: 16

16. BAYER LEVERKUSEN

Bundesliga temsilcisi bu sezon istikrarsız bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi’nde zor sonuçlar alan Leverkusen’in çeyrek finale yükselme ihtimali oldukça düşük görülüyor.

16 16
