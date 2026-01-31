Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Pape Gueye transferi olmadı: İşte Galatasaray'ın orta saha hedefi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, devre arasında kadrosuna orta saha takviyesi yapmak istiyor; Pape Gueye ismi olmayınca başka isimler tekrar gündeme geldi...

Trendyol Süper Lig'in dev takımı Galatasaray, devre arasında orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray Orta Sahaya Kimi Transfer Edecek?

Pape Gueye isminden olumsuz yanıt alan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de gündemine yeni isimleri aldı. İşte Galatasaray'ın orta saha hedefleri...

Arthur Vermeeren

Belçikalı futbolcu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyiyor. Fransız ekibiyle bu sezon istediği kadar forma şansı bulamadı.

Angel Gomes

Marsilya forması giyen 25 yaşındaki orta saha da Galatasaray’ın transfer gündeminde.

Kevin Danois

AJ Auxerre forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ngal'ayel Mukau

Galatasaray’ın Fransa çıkarmasında öne çıkan 21 yaşındaki dinamo, Lille forması giyiyor.

Christ Inao Oulai

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'un genç yıldızının da peşinde...

Soungoutou Magassa

22 yaşındaki Fransız orta saha, Premier Lig ekiplerinden West Ham forması giyiyor. Gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

M. Ugarte

Manchester United forması giyen Uruguaylı orta saha da Galatasaray’ın transfer listesinde yer alıyor.

Yves Bissouma

Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgisini çeken 29 yaşındaki oyuncu, şimdi Galatasaray'ın listesine girdi. Tottenham forması giyen oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin hedefinde.

Caleb Yirenkyi

Danimarka'nın Nordsjaelland formasıyla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, atletizmi ve gücüyle öne çıkıyor.

Kaynak: Spor Servisi
