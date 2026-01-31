Trendyol Süper Lig'in dev takımı Galatasaray, devre arasında orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.
Pape Gueye transferi olmadı: İşte Galatasaray'ın orta saha hedefi
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, devre arasında kadrosuna orta saha takviyesi yapmak istiyor; Pape Gueye ismi olmayınca başka isimler tekrar gündeme geldi...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray Orta Sahaya Kimi Transfer Edecek?
Pape Gueye isminden olumsuz yanıt alan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de gündemine yeni isimleri aldı. İşte Galatasaray'ın orta saha hedefleri...
Arthur Vermeeren
Belçikalı futbolcu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyiyor. Fransız ekibiyle bu sezon istediği kadar forma şansı bulamadı.
Angel Gomes
Marsilya forması giyen 25 yaşındaki orta saha da Galatasaray’ın transfer gündeminde.
Kevin Danois
AJ Auxerre forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ngal'ayel Mukau
Galatasaray’ın Fransa çıkarmasında öne çıkan 21 yaşındaki dinamo, Lille forması giyiyor.
Christ Inao Oulai
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'un genç yıldızının da peşinde...
Soungoutou Magassa
22 yaşındaki Fransız orta saha, Premier Lig ekiplerinden West Ham forması giyiyor. Gösterdiği performansla dikkatleri çekti.
M. Ugarte
Manchester United forması giyen Uruguaylı orta saha da Galatasaray’ın transfer listesinde yer alıyor.
Yves Bissouma
Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgisini çeken 29 yaşındaki oyuncu, şimdi Galatasaray'ın listesine girdi. Tottenham forması giyen oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin hedefinde.
Caleb Yirenkyi
Danimarka'nın Nordsjaelland formasıyla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, atletizmi ve gücüyle öne çıkıyor.