Trendyol Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray Kocaelispor’u ağırladı.

Maça taraftarının güçlü desteğiyle baskılı başlayan Galatasaray ilk yarının ortalarına doğru tempoyu yükselterek oyunu Kocaelispor yarı sahasında yıktı.

Jakobs’un sol kanattan yaptığı ortada Leroy Sane ceza sahası içerisine girerek yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 30’uncu dakikada öne geçti.

Sarı Kırmızılılar bu golle ilk yarıyı önde kapatırken ikinci yarıda Kocaelispor oyuna ortak oldu.

Hücumda ilk yarıya oranla daha etkili olan Körfez ekibi, Serdar Dursun’un yerine 64’te oyuna dahil olan Bruno Petkovic ile aradığı golü buldu.

Petkovic ceza sahası içerisinde yaptığı net vuruşla 72’inci dakikada skoru eşitledi.

Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Galatasaray galibiyet golünü ararken Kocaelispor da hızlı hücumlarla rakibini cezalandırmaya çalıştı. Ancak maçta başka gol sesi çıkmadı ve 1-1’lik skorla puanlar bölüşüldü.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Bu sonuçla puanını 68’e yükselten Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki fark 2 puana indi. Ayrıca haftayı beraberlikle kapatan Trabzonspor’un da zirveyle arasındaki fark 4 puan olarak kaldı.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Keita, Show, Sissoho, Agyei, Jo, Serdar

GALATASARAY 1-1 KOCAELİSPOR CANLI ANLATIM

1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Kocaelispor maçı başladı.

GALATASARAY UZUN TOPLA TEHDİT YARATTI

10' Uğurcan Çakır'ın uzun pasında Kocaelispor savunmasında Dijksteel topu ıskaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alper'e kademeye giren Smolcic şut izin vermedi.

SMOLCIC KAFA VURUŞUNDA İSABETİ BULAMADI

14' Ahmet'in duran toptan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Smolcic kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

GALATASARAY TAÇTAN POZİSYONA BULDU

20' Jakobs'un uzun taç atışında Abdülkerim Bardakçı ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Kaleci Serhat üzerine gelen topu kontrol etti.

AGYEI UĞURCAN'I GEÇEMEDİ

25' Sane'nin geri pasında araya giren Agyei ceza sahası içerisinde çaprazdan çektiği şutta Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

SARA UZAKTAN SERT ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

28' Sara'nın uzaktan sert şutunda kaleci Serhat son anda topu çeldi.

GALATASARAY SANE İLE ÖNE GEÇTİ

30' Jakobs'un ortasında Leroy Sane kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Galatasaray öne geçti.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 1-0 KOCAELİSPOR

SANE'NİN ŞUTUNDA SERHAT GOLE İZİN VERMEDİ

50' Leroy Sane'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta Serhat parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

SERDAR DURSUN ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI

57' Tayfur Bingöl'ün ortasında Serdar Dursun ön direkte dar açıdan gelişine vurdu. Ancak top farklı şekilde dışarı gitti.

SERDAR DURSUN KAFA VURUŞUNDA İSABETİ BULAMADI

59' Kocaelispor atağında Serdar Dursun ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

KOCAELİSPOR BRUNO PETKOVIC İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

72' Kocaelispor atağında ceza sahası içerisine gönderilen topu oyuna sonradan giren Bruno Petkovic gelişine vurarak ağlarla buluşturdu. Kocaelispor eşitliği yakaladı.

NOA LANG'IN ŞUTUNDA SERHAT HATA YAPMADI

81' Ceza sahası içerisinde Noa Lang'ın şutunda top Serhat'ta kaldı.

AGYEI DİREĞE TAKILDI

83' Kocaelispor baskısını artırdı. Agyei'nin şutunda top direkten geri geldi.