BÜYÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: YARALILAR VAR
Anasayfa Spor Juventus'a karşı şov yapmıştı: Sniejder'in, Noa Lang sözleri şaşırttı

Juventus'a karşı şov yapmıştı: Sniejder'in, Noa Lang sözleri şaşırttı

Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Juventus'a karşı 5-2'lik tarihi galibiyet aldı. Lang attığı 2 golle maça damga vurdu: Sniejder'den ise eleştiri geldi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup etti.

Temsilcimiz, gelecek hafta İtalya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantaj sağladı.

Mücadelede sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, attığı 2 golle maça damga vurdu.

2. yarıda sahneye çıkan Lang, attığı gollerle galibiyetin mimarlarından oldu.

Maçın ardından Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, mücadeleyi Ziggo Sport'ta değerlendirirken Noa Lang sözleri ise şaşırttı.

Sallai ve McKennie'nin pozisyonunu değerlendiren Sneijder, "Bu kesinlikle kırmızı kartlık bir hareket. VAR'ın müdahale etmemesini garip buluyorum." şeklinde konuştu.

Maçın orta hakemi Hollandalı Danny Makkelie, VAR'ın ise Alman Bastian Dankert olduğunu dile getiren Sneijder, "Kötü bir kombinasyon" yorumunu yaptı.

Lang Eleştirisi

2 golle galibiyete imzasını atan Noa Lang'ı eleştiren Sneijder, "Maçın net bir analizini yapmak gerekirse Noa iki gol attı ama tüm maç boyunca adeta görünmezdi." ifadelerini kullandı.

Buna karşın İtalya'da bunun konuşulmayacağını belirten Hollandalı efsane, "Ama böyle bir maçtan sonra bunun bir önemi kalmıyor.

"Napoli'deki tüm gazeteler şunlarla dolu olacak; Yanılmışız, Noa Lang iki gol attı, kafamız iyi çalışmıyor" diyerek esprili bir yorum yaptı.

Kaynak: Diğer
