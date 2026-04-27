Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı kritik galibiyetle zirvede büyük avantaj elde etti. Süper Lig’de puan farkını 7’ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip için artık şampiyonluk hesapları başladı.
Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir: Her şey o senaryoya bağlı
Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanan Galatasaray, puan farkını 7’ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakaladı.Furkan Çelik
DERBİ ZAFERİYLE FARK AÇILDI
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Park’ta oynanan dev maçta Galatasaray, ezeli rakibini 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 71’e yükselten sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.
ŞAMPİYONLUK HESAPLARI BAŞLADI
Sarı kırmızılı taraftarlar şimdiden şampiyonluk için geri sayıma geçerken hangi hafta resmiyet kazanacağının hesaplarına başladı.
HAFTAYA ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Konyaspor-Trabzonspor maçında bordo-mavililerin puan kaybetmesi halinde Galatasaray eğer haftaya Samsunspor’u yenerse başka sonuca bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.
HER TÜRLÜ GALİBİYET YETEBİLİR
Puan farkının 7’ye çıkması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor karşısında alacağı galibiyetle diğer sonuçların da lehine gelişmesi halinde 26. şampiyonluğunu resmen kutlayabilir.
CAMİADA GERİ SAYIM BAŞLADI
Derbi sonrası tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, Galatasaray cephesinde artık gözler Samsunspor maçına şampiyonluk parolasıyla çıkmak için Konyaspor-Trabzonspor maçının sonucuna çevrildi.