Yeniçağ Gazetesi
27 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir: Her şey o senaryoya bağlı

Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir: Her şey o senaryoya bağlı

Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanan Galatasaray, puan farkını 7’ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakaladı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir: Her şey o senaryoya bağlı - Resim: 1

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı kritik galibiyetle zirvede büyük avantaj elde etti. Süper Lig’de puan farkını 7’ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip için artık şampiyonluk hesapları başladı.

1 6
Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir: Her şey o senaryoya bağlı - Resim: 2

DERBİ ZAFERİYLE FARK AÇILDI

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Park’ta oynanan dev maçta Galatasaray, ezeli rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 71’e yükselten sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.

2 6
Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir: Her şey o senaryoya bağlı - Resim: 3

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI BAŞLADI

Sarı kırmızılı taraftarlar şimdiden şampiyonluk için geri sayıma geçerken hangi hafta resmiyet kazanacağının hesaplarına başladı.

3 6
Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir: Her şey o senaryoya bağlı - Resim: 4

HAFTAYA ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor-Trabzonspor maçında bordo-mavililerin puan kaybetmesi halinde Galatasaray eğer haftaya Samsunspor’u yenerse başka sonuca bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

4 6
Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir: Her şey o senaryoya bağlı - Resim: 5

HER TÜRLÜ GALİBİYET YETEBİLİR

Puan farkının 7’ye çıkması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor karşısında alacağı galibiyetle diğer sonuçların da lehine gelişmesi halinde 26. şampiyonluğunu resmen kutlayabilir.

5 6
Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir: Her şey o senaryoya bağlı - Resim: 6

CAMİADA GERİ SAYIM BAŞLADI

Derbi sonrası tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, Galatasaray cephesinde artık gözler Samsunspor maçına şampiyonluk parolasıyla çıkmak için Konyaspor-Trabzonspor maçının sonucuna çevrildi.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro