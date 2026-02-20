TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Uşakspor’da sıkıntılı süreç devam ediyor. Kulübün teknik direktörü Ergün Penbe ile yönetici Mustafa Yalım arasında yaşanan tartışma gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray efsanesi Ergün Penbe’ye Uşakspor yöneticisinden saldırı
Uşakspor'u çalıştıran Ergün Penbe ile kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında yaşanan tartışma fiziki müdahaleye dönüştü. Eski Galatasaraylı futbolcu Ergün hocanın, darp raporu aldığı öğrenildi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İddiaya göre taraflar arasında tesislerde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve olay fiziki müdahaleye kadar uzandı.
Yaşanan olay sonrası teknik direktör Ergün Penbe’nin hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi. Olayın ardından kulüp cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmeler camiada ve futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Taraflar arasındaki gerginliğin nedenine ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, sürecin hukuki boyut kazanabileceği belirtiliyor.
Uşakspor’da yaşanan bu gelişmenin ardından yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.
Futbolculuk döneminde Galatasaray ile parlayan Ergün Penbe, 1994-2007 yılları arasında sarı-kırmızılı ekibin formasını giydi.
Ergün Penbe, bu süreçte 428 maça çıkarken takımına 13 gol ve 70 asistlik katkı sağladı. Eski futbolcu, Galatasaray'ın kazandığı tarihi şampiyonluklarda da pay sahibi olmuştu.
Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Hacettepe ile başlayan Penbe, birçok takımı çalıştırdı.
Ergün hoca, 12 Şubat 2026 tarihinde eskiden de çalıştırdığı Uşakspor'a geri döndü.