Galatasaray durdu durdu turnayı gözünden vurdu: İki gün içinde imzayı atacak, 500 milyon dolar geliyor

‘GALATASARAY’IN KASASINA 500 MİLYON DOLAR GİRECEK’

Galatasaray’ın kasasına 500 milyon dolar gireceğini ifade eden Haşhaş, "Galatasaray, Avrupa'nın en çok gelir elde eden kulüplerinden bir tanesi hâline geldi. Artık Galatasaray sponsorlara değil, sponsorlar Galatasaray'a geliyor. Ayrıca kulübümüz 3 sene içerisinde gayri menkullerden 500 milyon dolar gelir elde edecek. Galatasaray kendi gelirini üretiyor. Fenerbahçe'de paralı başkan anlayışı olabilir ama biz de yok. Galatasaray kendi özkaynağına dayanıyor" sözlerini sarf etti.