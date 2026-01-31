Süper Lig devi Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Son olarak eski başkanvekili ve malî işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Haşhaş hem transferle ilgili hem de mali açıdan kritik açıklamalarda bulundu.
Galatasaray durdu durdu turnayı gözünden vurdu: İki gün içinde imzayı atacak, 500 milyon dolar geliyor
Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Son olarak sarı-kırmızılı takımda yöneticilik yapmış olan Ali Haşhaş, transfer müjdesini verdi. İki güne imzayı atıyor. Aynı zamanda Cimbom’un kasasına 500 milyon dolar girecek. İşte Galatasaray haberinin detayları…Derleyen: Furkan Çelik
Özgür Sancar'ın programına konuk olan Haşhaş, "Ben inanıyorum ki bu takım Juventus'u geçecek. Tarihî olarak baktığımızda da bu takıma karşı hep iyi sonuç aldık. Benim yönetici olduğum, Taffarel'in, Okan Buruk'un oynadığı takımda Juventus'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı maçlar oynamıştık. O nedenle ben çok umutlutyum. Juventus'u geçeceğiz.
Atletico'yu göre Juventus'un çıkması daha iyi oldu. Taraftarımızı rahat olsun. Biz Juventus'u rahat yenecek. Juventus'u geçersek Totthenam geliyor. Onları zaten üstün bir oyunla yenmiştik. Yine geçeriz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sene uzak ufuklara yürüyebilir" açıklamasında bulundu.
‘GALATASARAY’IN KASASINA 500 MİLYON DOLAR GİRECEK’
Galatasaray’ın kasasına 500 milyon dolar gireceğini ifade eden Haşhaş, "Galatasaray, Avrupa'nın en çok gelir elde eden kulüplerinden bir tanesi hâline geldi. Artık Galatasaray sponsorlara değil, sponsorlar Galatasaray'a geliyor. Ayrıca kulübümüz 3 sene içerisinde gayri menkullerden 500 milyon dolar gelir elde edecek. Galatasaray kendi gelirini üretiyor. Fenerbahçe'de paralı başkan anlayışı olabilir ama biz de yok. Galatasaray kendi özkaynağına dayanıyor" sözlerini sarf etti.
DURSUN ÖZBEK NE ZAMAN TRANSFER YAPACAK?
Transfer süreciyle ilgili de konuşan Haşhaş, "Transferde işler planlandığı gibi gidiyor. Yönetimin her ay 12 milyon Euro maaş ödüyor. Bu kolay bir şey değil. Ben yeni transferilerin, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın çok faydalı olacağını, özellikle Asprilla'nın büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum.
Dursun Özbek orta saha transferini de 2 gün içersinde bitirecek. Galatasaray elindeki para ile transfer yapmak istiyor. Borçlanarak değil. Bu çok doğru bir hareket. Başkan bu konuda hesaplı gidiyor” ifadelerini kullandı.