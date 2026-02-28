Yeniçağ Gazetesi
Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri ve geniş kadroları konuşulurken, taraftarlar maçın başlama saati, yayın bilgileri ve izleme detaylarını merakla takip ediyor.

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Rams Park'ta oynanacak.

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?
Karşılaşmayı Ali Şansalan düdük çalacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Icardi

ALANYASPOR MUHTEMEL 11
Victor, Lima, Fatih, Ümit, Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın

