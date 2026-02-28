Karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri ve geniş kadroları konuşulurken, taraftarlar maçın başlama saati, yayın bilgileri ve izleme detaylarını merakla takip ediyor.
Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 7
GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Rams Park'ta oynanacak.
2 7
GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
3 7
GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
4 7
GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?
Karşılaşmayı Ali Şansalan düdük çalacak.
5 7
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Icardi
6 7
ALANYASPOR MUHTEMEL 11
Victor, Lima, Fatih, Ümit, Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın
7 7