Galatasaray 2 milli futbolcuyu transfer etmek için gaza bastı

Trendyol Süper Lig'in dev takımı Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, 2 milli futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezonda da bir maçı eksik olmasına rağmen 4 puan farkla liderliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekibin en yakın takipçileri ise Fenerbahçe ve Trabzonspor.

Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı-kırmızılı da gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı.

Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 10+4 olması nedeniyle Galatasaray yerli kalitesini yükseltmek istiyor.

Sarı kırmızılılar şimdiden 2 milli yıldız için kolları sıvadı.

Fanatik gazetesinin haberine göre Galatasaray, Roma ile sözleşmesi sona erecek sağ bek Zeki Çelik ve Porto'da forma giyen santrfor Deniz Gül'ü gelecek sezon için transfer etmek istiyor.

Galatasaray 2 isim için görüşmelere kısa süre içerisinde başlayacak.

Roma'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Zeki Çelik bu sezon 37 maçta forma giyerken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Porto'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül, 34 maçta oynadı ve 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

